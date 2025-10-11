Homem encontra pepita de ouro de 2,6 kg avaliada em US$ 160 mil

Em 2023, um homem anônimo da região de Victoria, no sudeste da Austrália, surpreendeu a todos ao encontrar uma pepita de ouro de 4,6 kg durante uma busca rotineira com seu detector de metais. Avaliada em cerca de US$ 160 mil (aproximadamente R$ 800 mil), essa descoberta deixou mineradores e geólogos de queixo caído.

O feito foi confirmado pela empresa Lucky Strike Gold, que atua na compra e avaliação de metais preciosos em Geelong. Especialistas destacaram que essa é uma das maiores pepitas encontradas no país nos últimos anos, lembrando que a lendária “corrida do ouro australiana” ainda traz novidades do solo vermelho da Oceania.

O achado: debaixo da terra, um tesouro milionário

O garimpeiro, que preferiu não se identificar por questões de segurança, estava em um campo perto de Ballarat, conhecida por sua importância na corrida do ouro de 1850. Armado com um detector de metais Minelab — um modelo popular entre caçadores amadores —, ele começou a captar sinais intensos a poucos centímetros de profundidade.

Ao cavar, encontrou um brilho amarelado e pesado, que estava parcialmente coberto de argila. A pepita revelou conter 2,6 kg de ouro puro após serem descontadas as impurezas.

“Achei que era só uma pedra enferrujada, mas o detector não parava de apitar. Quando limpei, quase não acreditei”, disse o descobridor à Lucky Strike Gold.

Avaliação e impacto: o renascimento de Victoria

Após a descoberta, o tesouro foi levado para avaliação na Lucky Strike Gold, onde recebeu a confirmação de avaliação de A$ 240.000, equivalente a US$ 160.000. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais e veículos de comunicação, gerando um burburinho entre caçadores de tesouros.

“É raro encontrar algo tão grande e bem preservado fora das minas industriais. A descoberta reacende o interesse por uma prática que faz parte da história nacional”, comentou Mark Day, um especialista envolvido no caso.

Desde então, Ballarat vive um novo movimento de visitantes, com turistas e amadores explorando as antigas áreas auríferas, impulsionando a economia local.

O peso da história: onde o ouro nunca deixou de existir

A região de Victoria é um marco na história da corrida do ouro australiana. Entre 1851 e 1860, um grande número de imigrantes se estabeleceu ali em busca de fortuna. É estimado que mais de 2.500 toneladas de ouro tenham sido retiradas desse solo, posicionando a Austrália como um dos maiores produtores dessa riqueza.

A descoberta de 2023 trouxe à tona a realidade mineral do território. "É uma prova de que o subsolo australiano ainda guarda surpresas", enfatizou o geólogo Andrew Drummond, da Universidade de Melbourne. Ele acrescentou que as características geológicas tornam a região promissora para novas descobertas.

Tecnologia que ressuscita o garimpo moderno

Com o avanço da tecnologia, o cenário para a mineração amadora ganhou um novo fôlego. Os detectores de metais de ponta, como os da Minelab GPX, conseguem identificar partículas de ouro a até 1,5 metro de profundidade. Esses aparelhos são tão sensíveis que podem ignorar elementos comuns como ferro e alumínio, comuns no solo australiano.

Esse acesso democratizado à mineração tem permitido que pessoas comuns realizem descobertas antes restritas a grandes escavações. Desde 2018, várias pepitas acima de 1 kg foram encontradas na Austrália, mas poucas se comparam aos 4,6 kg de 2023.

O destino da pepita e o mistério sobre o garimpeiro

Até agora, a identidade do homem que fez a descoberta permanece em sigilo. Fontes locais indicam que ele recebeu propostas de colecionadores e investidores interessados na compra, mas não há confirmação pública de venda.

De acordo com a ABC News, a pepita foi devidamente avaliada e catalogada, mas o proprietário decidiu mantê-la — seja como um investimento ou como uma relíquia de família. Estranhamente, casos assim não são incomuns na Austrália; muitas pessoas preferem conservar suas pepitas como símbolos de sorte e prosperidade.

Descobertas que inspiram novas histórias

Essa história reacendeu o interesse por descobertas pessoais em um mundo cada vez mais dominado por máquinas. O relato do homem que, sozinho e com um detector de metais, encontrou uma fortuna sob a terra, serve como um lembrete de que ainda há espaço para a sorte e o acaso.

Hoje, autoridades locais e empresas turísticas começaram a explorar o “efeito pepita” para promover a região como um destino histórico e de aventura, oferecendo passeios de garimpo supervisionados por especialistas.

A descoberta da pepita de ouro de 4,6 kg em Victoria não é apenas um achado valioso; é também um reencontro da Austrália com sua rica história de prosperidade e resiliência. Num mundo digital, a história nos lembra que ainda existem riquezas esperando para serem descobertas, alimentando sonhos e, para alguns, transformando vidas.