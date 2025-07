Onda de frio: descubra a data do fim das baixas temperaturas

A quarta onda de frio de 2025 atingiu a Serra Catarinense nesta semana, registrando temperaturas que chegaram a -10 °C. Este evento marca o auge do inverno brasileiro e trouxe geadas em diversas áreas da região Sul. No entanto, a área de alta pressão que causou esse frio intenso está começando a se deslocar para o oceano, o que pode diminuir gradualmente os efeitos negativos nas lavouras e propriedades rurais.

Na quinta-feira (3), várias cidades do Rio Grande do Sul ainda enfrentaram temperaturas abaixo de zero. Em Dom Pedrito, os termômetros indicaram -1,5 °C; em Jaguarão, a mínima foi de -1,3 °C; e em Bagé, -0,4 °C. Para a sexta-feira, a previsão aponta mínimas de 5 °C no sul do Rio Grande do Sul, 11 °C em São Paulo e 16 °C em Mato Grosso. Embora as temperaturas estejam subindo, o desconforto térmico pode continuar, principalmente para o setor pecuário, mas não há previsão de novas temperaturas negativas.

No Sudeste, as temperaturas começaram a se elevar levemente. Em São Paulo, a máxima esperada para sexta-feira (4) é de 21 °C, após um dia frio. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a mínima deve ser de 12 °C, com máxima de 22 °C na sexta, subindo para 24 °C no sábado (5) e 25 °C no domingo (6).

A região Norte do Brasil enfrenta chuvas intensas. Em Belém (PA), são esperados acumulados de até 126 mm nos próximos dias. Mesmo sem a presença de fenômenos climáticos como o El Niño ou La Niña, a neutralidade climática está permitindo a entrada de massas de ar polar, resultando em um inverno mais típico, após os últimos dois anos que tiveram temperaturas elevadas.

Enquanto isso, o Centro-Oeste e o interior do Sudeste e Sul enfrentam um tempo seco, o que é favorável para áreas que tiveram excesso de chuvas e solo encharcado nos primeiros meses do ano. Na Serra Catarinense, onde as temperaturas chegaram a -10 °C, a previsão indica mínimas entre 3 °C e 4 °C e máximas de até 14 °C, o que deve reduzir o risco de geadas significativas.

No litoral do Nordeste, são esperadas chuvas fracas e passageiras, mas no restante do país, o tempo aberto deve predominar. De acordo com previsões meteorológicas, julho deverá ter volumes de chuva abaixo da média no Sul, consolidando um cenário mais seco nos próximos dias.