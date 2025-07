Atividades barulhentas começam às 7 da manhã no trabalho

A região implementou novas medidas para proteger os trabalhadores expostos ao calor extremo. Uma nova ordem, assinada pelo prefeito Massimo Mezzetti, entrou em vigor e vai até o dia 15 de setembro. O objetivo é garantir a segurança dos funcionários em canteiros urbanos, permitindo que suas atividades sejam realizadas em horários que minimizem a exposição ao calor.

Os trabalhadores poderão começar suas atividades a partir das 6 horas da manhã, em vez das 8 horas habituais, com segmentos de trabalho permitidos também entre 16 e 20 horas. As atividades mais ruidosas, que normalmente têm restrições, poderão ser realizadas a partir das 7 horas.

Essa medida complementa a ordem da região, que já estabelecia limites para o trabalho em condições de calor intenso. Com essa nova regulamentação, busca-se ajustar os horários de trabalho em canteiros temporários e móveis ao ar livre, aliviando a carga de calor nos horários mais críticos.

Nos dias em que a função de risco do portal Worklimate indicar um nível alto para Modena ao meio-dia, as atividades poderão ser realizadas apenas até as 12h30 e depois das 16 horas, visando a saúde e a segurança dos trabalhadores.

No caso de atividades que geram muito barulho, estas também precisarão seguir horários estabelecidos, podendo ser realizadas das 7 às 12h30 e das 16 às 20 horas, respeitando as normas locais.

Além disso, a ordem prevê que serviços essenciais, como reparos em linhas telefônicas e sistemas de água e gás, poderão continuar normalmente, mesmo durante os horários de restrição, desde que sejam documentos comprovativos que justifiquem a urgência.

As penalidades para o descumprimento da nova ordem podem variar. Para trabalhadores que não respeitarem os horários, as multas podem ser de R$ 50 a R$ 300. Já as violações relacionadas a atividades barulhentas podem ter multas que vão de R$ 500 a R$ 20 mil.

Essas medidas foram tomadas devido à crescente preocupação com a saúde pública, especialmente diante dos riscos do estresse térmico. A exposição prolongada ao sol e ao calor pode causar problemas sérios, como estresse térmico e até golpes de calor, afetando diretamente a saúde dos trabalhadores que não têm um local adequado para se proteger.