Olivia Rodrigo recebe Weezer no Lollapalooza 2025

Olivia Rodrigo se apresentou no Lollapalooza 2025 e surpreendeu o público ao convidar a banda Weezer para subir ao palco. O festival aconteceu em Grant Park, Chicago, e esta foi a primeira vez que a jovem artista, de 22 anos, se apresentou como atração principal do evento.

Durante sua apresentação, Rodrigo compartilhou com os fãs que a primeira banda que ela viu ao vivo foi justamente o Weezer. Emocionada, ela comentou sobre a importância desse momento e disse: “Você sempre lembra do seu primeiro show. É um momento muito especial. Eu assisti a essa banda incrível e estou muito animada porque eles estão aqui hoje para tocar algumas músicas. Por favor, digam olá ao Weezer!”

Weezer entrou em cena e juntos, Rodrigo e a banda tocaram os grandes sucessos “Buddy Holly” e “Say It Ain’t So”, ambos do álbum autointitulado de 1994. A cantora pegou a guitarra e fez vocais harmonizados com o vocalista Rivers Cuomo, criando um momento memorável para os presentes.

Essa foi a primeira apresentação do Weezer no Lollapalooza desde que eles se apresentaram como headliners ao lado do Widespread Panic em 2005.

Olivia Rodrigo também tem histórico de levar convidados especiais para seus shows em festivais. Recentemente, ela chamou David Byrne no Governors Ball em Nova York, para apresentar o clássico “Burning Down the House”, e Robert Smith, do The Cure, na edição deste ano do Glastonbury Festival, onde eles tocaram “Friday I’m In Love” e “Just Like Heaven”.

Na sua apresentação no Lollapalooza, Rodrigo abriu seu show com as músicas “Obsessed” e “Ballad of a Homeschooled Girl”, e também apresentou outros sucessos como “Driver’s License”, “Traitor”, “Bad Idea, Right?” e “Love Is Embarrassing”.

O festival de Chicago continua com mais atrações no sábado, incluindo os headliners Rüfüs Du Sol e TWICE, e será encerrado no domingo com Sabrina Carpenter e A$AP Rocky.