Cfo alerta para riscos do morango do amor ao consumo

O bombom de morango, conhecido popularmente como “morango do amor”, tem ganhado destaque nas redes sociais, mas o Conselho Federal de Odontologia (CFO) fez um importante alerta sobre os riscos à saúde dental associados a esse doce. A sobremesa é envolta em uma calda de caramelo, que pode ser dura e pegajosa, aumentando o potencial de danos aos dentes.

Recentemente, o CFO destacou que alimentos que apresentam essa textura podem causar fraturas nos dentes. Além disso, pessoas que utilizam próteses ou aparelhos ortodônticos também podem enfrentar problemas, como perda desses dispositivos quando ficam grudados no caramelo.

Embora haja muitos vídeos e postagens mostrando o “morango do amor” sendo apreciado por celebridades e influenciadores, circularam relatos de indivíduos que sofreram acidentes, como a quebra de dentes ou a remoção de próteses. Diante dessas situações, o CFO recomenda que quem passar por um acidente relacionado ao consumo desse doce procure um dentista imediatamente para um atendimento de urgência.

Para desfrutar do “morango do amor” de maneira mais segura, o CFO sugere algumas precauções. Ao consumir o doce, é aconselhável optar pelas partes mais finas do caramelo. Além disso, durante a mastigação, é melhor utilizar os dentes molares, que são mais robustos e estão prontos para triturar alimentos.

Outra recomendação é cortar a casquinha de caramelo com uma faca antes de colocar os pedaços na boca, pois isso diminui os riscos de fraturas nos dentes. O doce também contém um alto índice de açúcar, o que eleva o risco de cáries. A cárie dental ocorre devido ao acúmulo de biofilme e ao consumo frequente de açúcares, que podem desmineralizar os dentes.

Para reduzir o risco de problemas, é essencial escovar os dentes logo após comer o morango do amor, com atenção especial para a limpeza entre os dentes. É importante remover todos os resíduos, especialmente do caramelo, que tende a grudar mais.

Por fim, o CFO orienta que pessoas com facetas, próteses fixas ou removíveis e aparelhos ortodônticos evitem alimentos duros e pegajosos, como o “morango do amor”. A recomendação é buscar alternativas que não envolvam caramelo, a fim de evitar danos graves aos dispositivos dentários, que, em casos de acidentes, podem resultar em lesões na boca.