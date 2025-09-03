O trem blindado de Kim Jong-un: tradição e segurança em 21 vagões

O ditador norte-coreano Kim Jong-un desembarcou em Pequim recentemente a bordo de um dos transportes mais intrigantes do planeta: seu famoso trem blindado verde. Este veículo, um verdadeiro ícone da tradição das lideranças de Pyongyang, já passou por países como Vietnã, Rússia e China. E com um ar de mistério, ele é considerado essencial para a mobilidade e segurança da dinastia Kim.

Desde que veio ao poder, Kim tem usado esse trem nas suas viagens diplomáticas, seguindo a tradição iniciada por seu avô, Kim Il-sung, e continuada por seu pai, Kim Jong-il. Ambos eram adeptos dos trilhos em vez dos aviões da frota norte-coreana, que são vistos como pouco confiáveis para viagens mais longas.

Estrutura e características

Esse trem blindado não é só um meio de transporte, mas uma verdadeira extensão do governo norte-coreano. Composto por cerca de dez a quinze vagões, o comboio é um espaço privado para Kim, que conta com áreas para reuniões, um restaurante, instalações de comunicação e até um espaço para cuidados médicos.

Especialistas em transporte ferroviário apontam que o trem pode alcançar até 45 km/h dentro da Coreia do Norte. Ao entrar na China, a velocidade sobe para 80 km/h, já que locomotivas chinesas puxam o trem. Essa lentidão se deve ao peso extra da blindagem, que protege o comboio contra explosivos e ataques.

A mídia estatal norte-coreana frequentemente exibe imagens do interior do trem, que conta com um escritório decorado com painéis de madeira e detalhes dourados. Há registros de Kim aproveitando o espaço externo do trem durante paradas, acompanhando políticos de alto nível.

Um legado da família Kim

O trem se tornou um símbolo de poder e tradição. Kim Il-sung já usava comboios semelhantes, e essa prática foi ampliada por seu filho, Kim Jong-il, nas viagens para a Rússia e China. A continuidade desse uso hoje reforça a imagem de ligação entre Kim e seus antecessores.

Além disso, esse meio de transporte tem um valor propagandístico. A mídia frequentemente mostra o líder percorrendo o país, enfatizando sua proximidade com o povo e a segurança de sua liderança.

Adaptações internacionais

Quando Kim viaja para encontros internacionais, adaptações são necessárias. Durante a visita ao presidente russo Vladimir Putin em 2023, por exemplo, as rodas do trem precisaram ser reconfiguradas para se encaixar no sistema ferroviário russo. Na China, o trem é acoplado a locomotivas locais, facilitando sua movimentação pelo território chinês.

Na recente visita a Pequim, seis vagões chineses estavam conectados ao comboio, possivelmente transportando diplomatas e autoridades que acompanharam Kim desde a fronteira.

Segurança e simbolismo

A escolha de viajar de trem, apesar da lentidão, se dá principalmente pela segurança. O transporte aéreo na Coreia do Norte é limitado e arriscado para deslocamentos internacionais. O trem blindado, por sua vez, é robusto contra ataques e permite que uma comitiva extensa viaje em segurança.

Esse veículo é descrito como um verdadeiro “bunker sobre trilhos”. Ele não só resiste a explosões, como também cria um ambiente controlado para reuniões, comunicações seguras e até atendimento médico em caso de emergências.

O papel diplomático

Além das questões de segurança, o trem também é uma ferramenta crucial na diplomacia de Kim. Já foi usado em encontros importantes com líderes da China, Vietnã e Rússia, funcionando como um palco para discussões estratégicas. Em várias ocasiões, optar por viajar de trem foi interpretado como um sinal de prestígio.

Esse comboio se integra a um conjunto de símbolos que reitera o poder do regime norte-coreano, mesclando tradição, proteção e propaganda. Sua utilização é motivo de curiosidade no cenário internacional, especialmente em um mundo onde a maioria dos líderes opta por aviões para longas distâncias.

O trem blindado de Kim Jong-un

O trem blindado de Kim Jong-un é uma das imagens mais marcantes da Coreia do Norte. Luxuoso e altamente protegido, ele não só reflete as preocupações com a segurança do líder, mas também a continuidade de uma tradição familiar que faz parte da história política do país.

Mais do que um meio de transporte, o comboio é um símbolo de poder, propaganda e diplomacia. A cada parada, Kim reafirma sua imagem de líder envolto em mistério, mas decidido na condução de uma nação que se mantém isolada, mas estratégica nas relações internacionais.