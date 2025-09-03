Como proteger seu carro de fraudes em postos de combustível

Um esquema de fraude em postos de combustível está deixando os motoristas brasileiros preocupados. Operações, como a "Carbono Oculto" que aconteceu em agosto, revelaram que muitos estabelecimentos estão adulterando combustíveis, o que gera sérias consequências.

Essas práticas prejudicam a qualidade do combustível, podem danificar veículos e representaram uma perda econômica enorme para o país. A estimativa é que o mercado ilegal de combustíveis cause um rombo de R$ 30 bilhões anualmente. Por isso, é fundamental que os consumidores fiquem alertas para não terem prejuízos no carro e no bolso.

As fraudes normalmente envolvem mistura de combustíveis com produtos como metanol e nafta. O metanol é especialmente perigoso, pois é tóxico e pode causar prejuízos sérios ao motor e à saúde. Já a nafta, um solvente que vem do petróleo, altera a gasolina, fazendo com que o carro consuma mais e tenha um desempenho inferior.

Como identificar combustível adulterado?

Para perceber se o combustível está adulterado, é preciso ficar atento a alguns sinais. Falhas no motor, aumento repentino no consumo, ruídos estranhos e odores de solvente no escapamento são indícios importantes. Além disso, as luzes de alerta no painel podem acender se houver problemas na injeção eletrônica após o abastecimento. Notar esses sinais pode evitar gastos desnecessários com consertos.

Caso você desconfie que o combustível está adulterado, é melhor agir rápido. Esvaziar o tanque e drenar o sistema são passos que podem ajudar a minimizar danos ao motor.

Estratégias para prevenir a fraude

Para se proteger contra a fraude em combustíveis, algumas práticas são essenciais. Comece priorizando abastecimentos em postos de confiança, especialmente aqueles com bandeira conhecida.

É importante também pedir a nota fiscal, pois isso garante seus direitos caso você precise fazer uma reclamação. Fique atento a preços muito baixos em comparação ao mercado; valores abaixo da média podem ser um sinal de que o combustível foi adulterado.

Medidas atuais

As autoridades estão ativas na investigação e monitoramento de postos suspeitos, com o intuito de desmantelar esses esquemas fraudulentos. Várias operações de fiscalização estão sendo realizadas em diferentes estados para combater a fraude e proteger os consumidores.

O Ministério de Minas e Energia está trabalhando em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e outras entidades para aumentar a transparência no setor de combustíveis.

Além disso, projetos de lei estão sendo debatidos no Congresso Nacional para endurecer as punições para fraudes fiscais recorrentes. As propostas incluem multas pesadas e até a suspensão de licenças para operações ilegais.