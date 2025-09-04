O que significa o marcador de combustível no “E”? Entenda.

Quando o marcador de combustível chega à letra “E”, muitos motoristas entram em pânico achando que estão com o tanque completamente vazio. Mas calma! A verdade é que o “E” de “Empty” (vazio) não significa que não há mais combustão no carro. Os fabricantes projetam os medidores para deixarem uma reserva quando o indicador chega nesse ponto.

Essa reserva garante que você tenha tempo de encontrar um posto de gasolina. Porém, usar essa estratégia não é a melhor ideia a longo prazo. É ótimo em emergências, mas vale lembrar: não é bom transformar isso em um hábito comum.

### Quanto combustível ainda resta na reserva

A quantidade de combustível que sobra varia bastante de um carro para outro. Em geral, essa reserva representa entre 5% e 15% da capacidade total do tanque. Na prática, isso pode trazer entre 50 e 80 quilômetros extra, dependendo do consumo do veículo e das condições da estrada. Só que é importante lembrar que isso deve ser visto como uma segurança temporária, e não como a forma normal de rodar.

Ficar sempre nessa faixa pode acabar prejudicando o funcionamento do seu carro, e a reserva deve ser vista como um recurso de emergência.

### Riscos de rodar sempre na reserva

Manter o marcador no “E” pode trazer alguns riscos sérios para o carro. A bomba de combustível é uma peça essencial e depende do próprio combustível para funcionar bem, fornecendo lubrificação e resfriamento.

Se o tanque está muito baixo, a bomba pode acabar “trabalhando a seco”, o que gera atrito, superaquecimento e desgaste. E tem mais! Ao sugar o restinho de combustível, ela pode puxar sujeiras acumuladas no fundo do tanque, causando danos. O resultado? Um custo alto para consertar ou trocar essa peça, algo que você pode evitar simplesmente abastecendo com mais frequência.

### Atenção que evita problemas

Ficar de olho no nível de combustível não apenas evita que você passe por perrengues na estrada, mas também ajuda a economizar dinheiro e a reduzir o estresse. Compreender que a letra “E” representa uma reserva, e não um tanque vazio, pode mudar a forma como você lida com o carro.

Cuidar desse detalhe simples é uma ótima maneira de preservar a vida útil do veículo e garantir mais tranquilidade ao dirigir.