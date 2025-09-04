Shampoo popular é retirado de supermercados por contaminação bacteriana

Um anúncio recente da Henkel causou bastante preocupação entre os consumidores: foi o recall do shampoo Tec Italy Totale, por conta da descoberta da bactéria Klebsiella oxytoca. Essa bactérias pode provocar infecções sérias, especialmente em pessoas com a imunidade mais baixa.

Esse recall atingiu mais de mil garrafas do produto, principalmente em Nova York e Califórnia, nos Estados Unidos. A decisão de retirar o shampoo do mercado surgiu após análises microbiológicas que mostraram a contaminação em frascos de 1 litro.

Impacto do recall do Tec Italy Totale

A Klebsiella oxytoca representa um risco real para a saúde. Ela pode causar sintomas que lembram pneumonia, além de infecções na pele, olhos e vias respiratórias. Isso fez com que a empresa agisse rapidamente, implementando o recall como uma forma de proteção aos consumidores.

O produto comprometido possui o código de lote 1G27542266 e está sendo retirado do mercado, não apenas em Nova York e Califórnia, mas também em outros estados onde pode ter sido distribuído.

Entendendo o risco da Klebsiella Oxytoca

A Klebsiella oxytoca é frequentemente encontrada no intestino humano, mas fora do corpo, ela pode causar infecções graves. O fato de que essa bactéria consegue sobreviver em produtos como shampoo a torna uma preocupação, especialmente para aqueles que têm a saúde mais fragilizada.

Por isso, a detecção dessa contaminação e o recall são essenciais. As análises microbiológicas de rotina são vitais para garantir que produtos do dia a dia sejam seguros.

Medidas de segurança e procedimentos do FDA

O recall foi classificado como de Classe II pelo FDA (Food and Drug Administration) dos EUA. Isso significa que o uso do shampoo apresenta um risco limitado, mas pode ter consequências temporárias. A agência está colaborando com a Henkel para garantir que os consumidores tenham as informações e proteção necessárias.

Os clientes estão sendo orientados a interromper o uso do produto e devolvê-lo ao local de compra para receber um reembolso total. Qualquer dúvida pode ser esclarecida com a equipe de atendimento ao cliente da Tec Italy.

Esse episódio com o shampoo Tec Italy Totale mostra a importância de medidas preventivas na cadeia de produção, especialmente em cosméticos. A Henkel continua trabalhando de perto com os reguladores para prevenir problemas futuros e garantir a segurança dos consumidores.