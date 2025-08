AGU tem liderança feminina em todas as seis procuradorias regionais

Em um momento marcante para a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou uma mudança significativa: todas as seis Procuradorias Regionais Federais agora são chefiadas por mulheres. Esse acontecimento inédito é um grande passo na promoção da equidade de gênero em cargos de liderança dentro do serviço público brasileiro.

A transição foi celebrada em uma cerimônia especial, onde a última procuradora regional tomou posse. Esse evento foi mais do que uma formalidade; representou um compromisso real da instituição em valorizar a competência feminina em altos cargos.

Um marco histórico

A nomeação final foi um momento de grande celebração. A Procuradora-Geral Federal, Dra. Adriana Maia Venturini, se deslocou até Recife (PE) para dar posse à nova Procuradora Regional. Essa atitude destacou a importância do que estava acontecendo. Ela expressou sua alegria, ressaltando que a iniciativa é mais do que um discurso vazio:

“A posse de hoje reforça que temos buscado efetivamente a igualdade de gênero, muito além de ser apenas um discurso”, declarou.

Com essas palavras, a Dra. Adriana mostrou que a AGU está realmente empenhada em promover a diversidade e garantir que as mulheres tenham seu espaço na liderança institucional. O avanço dessas profissionais serve como uma verdadeira inspiração para futuras gerações de advogadas e servidores públicos pelo Brasil.

A nova liderança feminina na PGF

As nomeações, que ocorreram de forma gradual entre 2024 e 2025, resultaram em um time de lideranças compostas por mulheres altamente qualificadas. Agora, as chefias regionais da PGF são ocupadas por:

Lucia Penna Franco Ferreira – Procuradora Regional Federal da 1ª Região.

– Procuradora Regional Federal da 1ª Região. Luciana Bahia Iorio Ribeiro – Procuradora Regional Federal da 2ª Região.

– Procuradora Regional Federal da 2ª Região. Danielle Aniceto – Procuradora Regional Federal da 3ª Região.

– Procuradora Regional Federal da 3ª Região. Bianca de Freitas Mazur – Procuradora Regional Federal da 4ª Região.

– Procuradora Regional Federal da 4ª Região. Larissa Suassuna Carvalho Barros – Procuradora Regional Federal da 5ª Região.

– Procuradora Regional Federal da 5ª Região. Karina Brandão Rezende Oliveira – Procuradora Regional Federal da 6ª Região.

Essas profissionais agora têm a missão de liderar operações jurídicas e administrativas em suas áreas, sempre em defesa dos interesses do Estado brasileiro. A constituição deste painel feminino é um reconhecimento do talento e da capacidade das mulheres no serviço público.