O que foi da TecToy, a icônica marca dos anos 90?

A trajetória da TecToy é uma verdadeira aula sobre como uma empresa brasileira pode não só resistir às gigantes internacionais, mas também criar uma marca inesquecível no mercado de videogames. Desde a sua fundação em 1987, a empresa se destacou ao transformar o cenário dos "brinquedos eletrônicos" no Brasil, especialmente após sua parceria com a Sega, que culminou no lançamento do icônico Master System em 1989.

Com uma campanha publicitária arrojada e estratégias de marketing na época inovadoras, a TecToy conseguiu impressionantes US$ 66 milhões em faturamento logo no seu primeiro ano com o console. O Master System virou um fenômeno cultural por aqui, vendendo cerca de 8 milhões de unidades até 2016.

Domínio absoluto do mercado brasileiro

Nos anos 90, a TecToy não deixou por menos. Através de clubes de fidelidade e programas de dicas na TV, a empresa se conectou profundamente com o público jovem. No seu auge, entre 1994 e 1996, a TecToy dominava cerca de 80% do mercado de videogames no Brasil, sendo uma barreira até mesmo para os entrantes asiáticos. Esse sucesso inicial lançou as bases para outros lançamentos, como o Mega Drive em 1990 e versões nacionais de muitos outros consoles da Sega.

Consolidação e desafios no início dos anos 2000

No entanto, a virada do século trouxe novas dificuldades. Apesar do sucesso das versões “plug & play” do Master System e Mega Drive — que ainda vendiam cerca de 150 mil unidades por ano em 2015 — a empresa se viu enfrentando quedas de vendas, oscilações cambiais e a crise asiática. Isso culminou em uma recuperação judicial em 1997, onde as dívidas da TecToy chegaram a R$ 55 milhões, forçando a redução do quadro de funcionários de mil para apenas 110 pessoas.

Reinvenção e aposta na nostalgia

Após superar essa crise em 2000, a TecToy começou a diversificar sua linha de produtos. A inclusão de karaokês, DVD players e tablets foi uma tentativa de adaptação. Mas, o verdadeiro golpe de mestre foi o relançamento do Mega Drive em 2017 e a continuação do Master System Evolution, disponível em várias lojas até 2025. Essa aposta na nostalgia ajudou a TecToy a recuperar seu espaço no coração dos consumidores, sem demandar investimentos exorbitantes em pesquisa e desenvolvimento.

Zeenix: inovação e tradição em 2024-2025

Em 2024, a TecToy lançou o Zeenix, seu primeiro hardware original desde o Zeebo, de 2009. O Zeenix tem duas versões: o Zeenix Lite, com um processador Athlon 3050e e um preço a partir de R$ 2.699, e o Zeenix Pro, que promete ainda mais poder, com previsão de lançamento até julho de 2025. Ambos os modelos vêm com acessórios dedicados e a promessa de jogos exclusivos, o que mostra que a empresa está buscando se reinventar mais uma vez.

Nostalgia e inovação impulsionam o mercado de games

O Zeenix não é apenas mais um dispositivo; ele representa uma nova abordagem para o mercado brasileiro, que vem lidando com altos preços de consoles de última geração. A nostalgia continua a ser um forte aliado desse projeto, afinal, o Brasil é um dos poucos países onde consoles de 8 bits ainda são produzidos comercialmente, uma curiosidade que certamente toca o coração de muitos.

Visibilidade e estratégias para o futuro

A TecToy investe em estratégias para se manter relevante, como celebrar os 35 anos do Master System em 2024 e participar de eventos como a gamescom LATAM. Essas ações fortalecem sua presença no mercado e se alinham com as tendências atuais. Especialistas notam que a combinação de nostalgia lucrativa com inovações que consideram a realidade financeira dos brasileiros faz da TecToy uma história de sobrevivência admirável.

A história da TecToy é uma montanha-russa, com altos e baixos típicos do mercado de videogames no Brasil. O lançamento do Zeenix pode ser a chave para abrir um novo ciclo, reforçando a sua posição no coração dos gamers brasileiros, que continuam a ter um carinho especial por personagens como o Sonic.