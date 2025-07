Musk ameaça punir parlamentares que apoiarem orçamento de Trump

Elon Musk critica projeto de lei orçamentário dos EUA e propõe novo partido político

O empresário Elon Musk voltou a criticar o projeto de lei orçamentário proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As declarações ocorreram em um momento de tensão política, especialmente após semanas sem se manifestar sobre o tema. Musk descreveu o pacote fiscal como "completamente insano e destrutivo" em uma publicação na rede social X, enquanto o Senado discutia a proposta.

Na segunda-feira, Musk intensificou suas críticas, afirmando que os parlamentares que prometeram cortar gastos, mas que apoiaram o projeto, "deveriam abaixar a cabeça de vergonha". Ele também fez uma previsão, dizendo que esses políticos perderiam as primárias no próximo ano, sendo firme em sua posição de que faria de tudo para garantir isso.

Musk, que atua como CEO da Tesla e da SpaceX, pediu a criação de um novo partido político. Segundo ele, os gastos exorbitantes previstos na legislação mostram que os Estados Unidos operam sob um "partido único" que descreveu de forma sarcástica como "PARTIDO DO PORKY PIG". Ele acredita que é essencial ter uma nova opção política que realmente se preocupe com as pessoas.

A troca de farpas entre Musk e Trump representa uma mudança significativa na dinâmica de seu relacionamento. O bilionário até investiu quase US$ 300 milhões na campanha de reeleição do republicano e havia liderado uma iniciativa do governo voltada para a redução de custos, chamada Departamento de Eficiência Governamental (Doge). Musk argumenta que o novo projeto de lei aumentaria a dívida nacional e comprometeria as economias que ele acreditava ter alcançado por meio dessa iniciativa.

Essa divisão também afetou a Tesla. Após as críticas, as ações da empresa enfrentaram grande volatilidade, resultando em uma perda de aproximadamente US$ 150 bilhões em seu valor de mercado, embora a companhia tenha conseguido se recuperar posteriormente.

A situação permanece em desenvolvimento, com o público e os investidores atentos às repercussões dessa controvérsia entre Musk e a atual administração.