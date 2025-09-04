Eclipses de setembro terão visibilidade restrita em algumas áreas

Neste mês, os apaixonados pelo céu têm motivos para ficar animados. Haverá não apenas um, mas dois eclipses para acompanhar! No dia 7 de setembro (próximo domingo), um eclipse lunar total poderá ser visto em várias partes do mundo. Logo em seguida, no dia 21 de setembro, teremos um eclipse solar parcial que será visível em algumas regiões do hemisfério sul.

Esses eventos são aguardados com expectativa pelos entusiastas da astronomia. E, se você não estiver em uma área onde poderá ver os eclipses, não se preocupe! Eles serão transmitidos ao vivo, para que todos possam participar da festa celestial.

Quando e onde observar o eclipse lunar total?

O eclipse lunar total acontece no dia 7 de setembro e é um espetáculo interessante que não dá para perder. Durante esse fenômeno, a Lua vai passar pela sombra da Terra e vai assumir uma linda tonalidade avermelhada, também conhecida como “Lua de Sangue”.

Esse evento será visível em grande parte da Ásia, Rússia, Austrália e leste da África. Se você estiver em um lugar onde não consegue ver, fique tranquilo. Plataformas digitais, como a do Observatório Nacional, no Brasil, vão transmitir a Lua de Sangue ao vivo, permitindo que todos possam se maravilhar com o fenômeno.

Lua de Sangue – Foto: Olhar Digital

Visibilidade limitada do eclipse solar parcial

Na sequência, no dia 21, temos o eclipse solar parcial. Aqui, a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, bloqueando parte da luz solar e criando um efeito impressionante.

Esse fenômeno poderá ser visto na Nova Zelândia, Antártida e em regiões do sul do Oceano Pacífico. Em certos lugares, a cobertura solar pode chegar a até 80%, garantindo uma vista memorável. Assim como no eclipse lunar, haverá transmissões ao vivo para que todos possam acompanhar de onde estiverem.

Eclipse solar parcial – Foto: CNN Brasil

Outros eventos astronômicos em setembro

Setembro traz mais surpresas para os amantes da astronomia. No dia 21, Saturno estará em oposição, o que significa que se apresentará em seu ponto máximo de visibilidade e brilho do ano. É uma ótima oportunidade para pegar um telescópio e se deslumbrar com o planeta.

Além disso, no dia 23, inicia-se o equinócio, marcando o começo da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte. Esse fenômeno é um lembrete da dança eterna dos corpos celestes, que afeta diretamente as estações aqui na Terra.

Importância científica dos eclipses

Os eclipses não são só um espetáculo visual incrível, mas também representam oportunidades valiosas para a ciência. A observação desses fenômenos já resultou em avanços significativos na nossa compreensão do cosmos.

Desde tempos antigos, os eclipses despertam curiosidade e fascinação, ajudando no avanço do conhecimento astronômico. E com a tecnologia atual, mesmo quem não está perto dessas maravilhas ainda pode se envolver e aprender.

Setembro promete ser recheado de descobertas e maravilhas. Com a ajuda das transmissões digitais, todos podem ser parte dessa experiência astronômica significativa.