Dia Mundial da Voz: descubra 6 cuidados para sua saúde vocal

Celebrado em 16 de abril, o Dia Mundial da Voz é um lembrete valioso sobre o cuidado que devemos ter com essa parte tão essencial da nossa comunicação. A voz é a nossa ponte para a expressão e interação, mas pode ser afetada por hábitos errados ou até por problemas que surgem de forma silenciosa. Muitas vezes, só nos damos conta da importância da voz quando surgem dificuldades como rouquidão ou dor ao falar.

Para manter a voz saudável, a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais. Isso porque pequenos desconfortos podem ser sinais de algo mais sério. Vamos conferir, então, seis dicas práticas que ajudam a preservar a saúde vocal!

1. Fique atento a infecções recorrentes na garganta

Infecções frequentes na garganta, como as amigdalites de repetição, não são apenas um incômodo – elas podem indicar um problema mais profundo. Se os episódios se tornam regulares, é hora de investigar. Essas infecções podem prejudicar a voz e o bem-estar geral.

Pensando no cotidiano, quem sofre com amigdalites pode perceber que a imunidade da região não está funcionando como deveria, algo que pode ocorrer por respiração bucal, alergias ou mudanças na flora local. A médica Renata Mori destaca que é preciso observar a frequência dos episódios e considerar seus impactos na qualidade de vida.

2. Não ignore sintomas persistentes

Se a garganta dói ou sua voz apresenta alterações que duram mais de duas semanas, não deixe para depois. É fundamental consultar um médico para descartar problemas mais graves, como possíveis tumores. Muitas vezes, esses sinais iniciais são facilmente ignorados, mas uma avaliação pode fazer toda a diferença no resultado do tratamento.

A Dra. Débora Vianna alerta sobre feridas que não cicatrizam e a necessidade de investigar mudanças na voz, pois isso pode indicar condições sérias.

3. Cuide da hidratação e da alimentação

Manter-se bem hidratado é um dos segredos para uma voz saudável. Beber água em quantidade suficiente ajuda a garantir que as pregas vocais funcionem de forma adequada, evitando aquele desconforto na hora de falar. Além disso, uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais, dá um gás na saúde geral do corpo e reflete na qualidade da voz.

A nutricionista Laita Balbio ressalta que a hidratação adequada não só conserva as pregas vocais como facilita a fala, reduzindo o risco de lesões.

4. Evite o uso excessivo da voz

Falar alto, gritar ou não respeitar os limites naturais da sua voz pode causar problemas sérios. O uso inadequado é uma das causas mais comuns de lesões nas pregas vocais. Se você for daquelas pessoas que costuma se empolgar em conversa, é bom ter cuidado. A voz também precisa de atenção e limites!

Dra. Renata Jorge alerta que a falta de técnica ou de cuidado pode resultar em nódulos e pólipos nas pregas vocais. Ou seja, é necessário respeitar os sinais de cansaço vocal.

5. Respeite o descanso vocal

Assim como um motorista precisa parar o carro para fazer um check-up, sua voz também precisa de pausas. Intercalar momentos de fala com períodos de descanso é vital para a recuperação das estruturas da laringe.

Dra. Renata Jorge afirma que o repouso vocal é crucial, especialmente para quem faz uso intenso da voz. Uns minutinhos de silêncio durante o dia podem salvar sua voz de uma fadiga desnecessária.

6. Atenção ao HPV e à prevenção de doenças

Algumas infecções virais, como o HPV, também podem afetar a voz, trazendo riscos mais sérios, como o câncer de orofaringe. Aqui, a prevenção é seu melhor amigo. A vacinação e um acompanhamento médico regular ajudam a evitar complicações graves.

O ginecologista César Patez destaca a importância de informar as pessoas sobre esses riscos. Um cuidado redobrado em relação à saúde é sempre uma boa estratégia.

Cuidar da voz é cuidar do corpo como um todo. Prestar atenção aos sinais que ele nos manda e fazer escolhas saudáveis são passos importantes para garantir não só a qualidade vocal, mas também qualidade de vida.