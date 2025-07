O maior parque do Brasil: destino e futuro desconhecidos

Inaugurado em janeiro de 1998, o Terra Encantada se destacava como o maior parque de diversões do Brasil. Com um investimento impressionante de US$ 235 milhões, a ambição era atrair 3,5 milhões de visitantes por ano e obter uma bilheteira em torno de US$ 70 milhões. Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o parque prometia oferecer mais de 85 atrações em uma área de 300 mil m², misturando diversão com a rica cultura brasileira. O lugar logo ganhou o apelido de “Disney brasileira”, mas essa ideia de sonho logo se transformou em desilusão.

Problemas desde o início

A inauguração não foi como o esperado. Previstos para 1997, os atrasos foram inevitáveis, e o parque só abriu suas portas em janeiro de 1998, com muitas atrações fora de operação. Para piorar, havia um caos na sinalização e filas bagunçadas, além de um atendimento longe do ideal. A pressa em aproveitar o verão comprometeu a experiência dos primeiros visitantes e plantou as sementes para uma série de problemas futuros.

Acidentes e insegurança

Logo no início, um acidente pegou todos de surpresa: a atriz Isis de Oliveira sofreu uma queda séria na atração chamada “Kabum”, prejudicando a coluna. Esse incidente gerou uma grande repercussão e levantou questionamentos sobre a segurança do parque. Com o passar dos anos, outros acidentes continuaram a manchar a imagem do lugar. Em 2002, um tumulto durante um show da banda Charlie Brown Jr. resultou em feridos e uma loja saqueada. Mais tarde, em 2004, um balão caiu em cima da montanha-russa Monte Makaya, provocando um incêndio. Já em 2005, um jovem sofreu traumatismo craniano após uma queda de uma atração. Esses episódios só aumentaram a desconfiança do público.

A queda do parque temático no Brasil

O evento mais trágico ocorreu em junho de 2010, quando Heydiara Lemos Ribeiro, de 61 anos, perdeu a vida ao ser arremessada da atração “Monte Aurora”. A perícia apontou que ela não estava presa corretamente ao assento. A situação ficou grave ao ponto de o Ministério Público interditar o parque de forma definitiva. Com isso, o Terra Encantada ficou sem chance de recuperação e encerrou suas atividades naquele ano.

De promessa turística a símbolo de abandono

Após o fechamento, o parque entrou em um estado de abandono. A vegetação tomou conta do espaço, o vandalismo aumentou e os equipamentos começaram a se deteriorar rapidamente. Em 2013, o terreno foi vendido por cerca de R$ 1,5 bilhão para as construtoras Cyrela e Queiroz Galvão, que ergueram condomínios de luxo no local. Infelizmente, não houve projetos culturais ou memorial sobre o parque, o que deixou um vazio na memória da cidade.

Impacto econômico e social do parque de US$ 235 milhões

Embora o Terra Encantada tenha sido planejado para gerar lucro sustentável, a realidade foi bem diferente. O número de visitantes nunca atingiu as metas desejadas, e os altos custos operacionais tornaram tudo inviável. O fechamento do parque resultou na demissão de cerca de 1.500 funcionários, além de impactar comerciantes da região, que perderam seu fluxo de clientes. O efeito econômico foi sentido pela comunidade toda.

A memória afetiva que ficou

Apesar de todos os problemas, o Terra Encantada ainda guarda lembranças especiais para muitos brasileiros. Nas redes sociais, é comum ver ex-visitantes relembrando shows e atrações. Essa nostalgia mostra não só o que o parque representou, mas também a carência de opções de lazer de qualidade no Brasil. O fracasso do parque ainda gera discussões sobre a possibilidade de ter um parque temático de grande porte no país.

Inspirações internacionais, como os parques da Disney, operam com protocolos rigorosos e um constante reinvestimento. Enquanto isso, a Disney brasileira falhou na padronização, na manutenção e na gestão eficiente, resultando em um planejamento inadequado e na falta de atualizações que mantivessem o interesse do público.

Modelo sem adaptação ao mercado nacional

Outro grande erro foi tentar aplicar modelos estrangeiros sem adaptar à realidade brasileira. O preço elevado dos ingressos, a falta de transporte público e uma localização distante dificultaram o acesso ao parque para muitas pessoas. Além disso, não existiram políticas de inclusão social ou ações educativas, afastando o parque da vida cultural do país.

O legado do maior parque do Brasil

O fracasso do maior parque de diversão do Brasil traz lições importantes. Construir uma grande estrutura não é suficiente; é crucial garantir segurança e operações eficientes, além de manter um envolvimento contínuo com o público. Sem um plano de contingência, a gestão não conseguiu reagir quando os problemas surgiram. Para que novos empreendimentos sejam bem-sucedidos, é fundamental ter uma visão de longo prazo, capaz de evoluir com o tempo.

O que o setor pode aprender?

Segurança deve ser prioridade absoluta.

O planejamento financeiro precisa ser realista.

A experiência do usuário é o maior ativo de um parque.

Projetos que buscam lançar um novo parque temático no Brasil precisam estudar cuidadosamente os erros cometidos pelo Terra Encantada. O setor de entretenimento exige inovação constante e responsabilidade social.

O que restou da Disney brasileira?

O Terra Encantada começou como uma grande promessa de transformar o lazer no Brasil, com uma arquitetura impressionante e uma identidade visual marcante. Contudo, a realidade foi bem diferente, marcada por gestão inadequada e tragédias. O parque, que gerou boas expectativas, se tornou um símbolo de desperdício e de oportunidades perdidas. O que antes era um espaço vibrante agora é ocupado por prédios de luxo, mas a memória do maior parque de diversão do Brasil continua viva, lembrando a todos os desafios e lições que o Brasil ainda precisa enfrentar para oferecer experiências de lazer acessíveis e seguras.