Conflito entre Drake e Kendrick Lamar vai a julgamento

Um juiz federal está analisando a letra da música “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, que gerou uma polêmica ação de difamação movida por Drake, um dos grandes nomes do rap. O processo foi contra a Universal Music Group, gravadora de ambos os artistas, que, segundo Drake, publicou e promoveu uma canção que ele considera ofensiva.

A Universal defende que as letras são apenas exageros artísticos, típicos das rivalidades no rap, e está tentando anular a ação judicial. Durante uma audiência em Nova York, a juíza Jeannette Vargas não tomou uma decisão imediata após um intenso debate sobre a criatividade do hip-hop e seu impacto no ambiente jurídico.

A juíza questionou que tipo de pessoa ouviria a música e compreenderia todas as referências, enfatizando que as letras possuem nuances que podem não ser claras para todos. Nem Kendrick Lamar nem Drake estavam presentes durante a audiência.

A disputa legal surgiu em meio a uma rivalidade entre os dois artistas, que resultou em várias músicas trocando ofensas. “Not Like Us” foi lançada em um momento em que os dois estavam envolvidos em um embate musical e menciona Drake diretamente, questionando sua autenticidade na cultura do rap e chamando-o de “colonizador”. Além disso, a canção faz insinuações sobre a vida sexual de Drake, sugerindo que ele tem preferência por pessoas jovens, o que ele nega.

A ação de Drake alega que a música o difama, acusando-o falsamente de ser um criminoso sexual e de ter envolvimento em atos pedófilos. O cantor afirma que a canção teve um impacto negativo em sua imagem e gerou situações perigosas, incluindo tentativas de arrombamento e um tiroteio em sua casa em Toronto, que foi retratada na arte da capa da música.

O advogado de Drake, Michael Gottlieb, destacou a grande repercussão da canção, afirmando que ela se tornou praticamente um “hino nacional”, alcançando um público maior do que apenas os fãs de hip-hop. Ele argumentou que até mesmo um ouvinte comum, como um adolescente ouvindo a música em uma festa, poderia se deparar com essa mensagem prejudicial.

Por outro lado, a defesa da Universal argumentou que “Not Like Us” é parte de uma sequência de provocações entre os dois artistas, ressaltando a importância do contexto. O advogado da gravadora, Rollin Ransom, defendeu que as rivalidades no rap são expressões de provocações e não devem ser interpretadas como afirmações literais.

O processo busca reparações financeiras, embora os valores não tenham sido especificados. Além disso, Drake havia processado também a iHeartMedia, acusando a empresa de receber pagamento ilegal da Universal para aumentar a execução da música nas rádios. Essa disputa foi resolvida em março, e até o momento, Drake não moveu ação contra Kendrick Lamar pessoalmente.