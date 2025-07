O destino de Maria de Fátima no final de Vale Tudo

Em 1988, a trama da novela “Vale Tudo” apresentou a personagem Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires. Ela se casou com Afonso, vivido por Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão, motivada por ambições pessoais. Desde o início, Maria de Fátima demonstrou um forte desejo de “vencer” na vida, o que a levou a se envolver em diversas situações questionáveis. Apesar das suas ações duvidosas, a vilã conseguiu escapar da Justiça e teve um surpreendente golpe de sorte.

No emocionante último capítulo da novela, Maria de Fátima se casa com um príncipe italiano gay, chamado Giovanni, interpretado por Marcos Manzano. A união é uma estratégia para atender às necessidades do príncipe, que busca uma esposa de fachada para manter as aparências em sua vida pública. Essa armação é cuidadosamente planejada com a ajuda de César, papel desempenhado por Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond, que continua ao lado dela até o fim da história.

Celina, personagem de Nathalia Timberg e Malu Galli, descreve Giovanni como pertencente a uma das “melhores casas da Lombardia” e afirma que ele está iniciando carreira na política. O casamento é grandioso e atrai atenção da imprensa internacional, destacando a importância do evento tanto para a família real quanto para a sociedade.

Apesar de ter se casado com um príncipe, Maria de Fátima não rompe seu relacionamento com César. Durante a novela, ela engravida do amante, mas em uma reviravolta dramática, a vilã decide vender o bebê para um casal de estrangeiros. A mãe de Maria de Fátima, Raquel, descobre a transação ilegal e luta para recuperar a criança, conseguindo adotá-la como filha.

Esses eventos culminam em uma narrativa cheia de reviravoltas que exploram temas como ambição, traição e a complexidade dos laços familiares, proporcionando ao público momentos de grande tensão e emoção.