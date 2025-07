Senhora Garcia não herda ófãos e perde para reprise de Caverna

A estreia da novela “As Filhas da Senhora Garcia”, no SBT, não conseguiu atrair o público esperado, em contraste com a expectativa criada por conta do fim da telenovela “Força de Mulher”, exibida pela Record. Embora houvesse esperança de que o novo folhetim conquistasse os telespectadores que acompanhavam a história anterior, ele ficou aquém das expectativas.

De acordo com dados preliminares, “As Filhas da Senhora Garcia” registrou apenas 3,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. Em comparação, “A Caverna Encantada”, que ocupou a mesma faixa de horário nas últimas semanas, alcançou uma média de 3,3 pontos. É importante lembrar que, desde 26 de maio, “A Caverna Encantada” era exibida em reprise, pois os episódios inéditos foram movidos para o início da tarde. Portanto, a nova novela mexicana, além de não conquistar novos telespectadores, teve um desempenho inferior a uma reprise considerada não muito bem-sucedida.

No horário em que “As Filhas da Senhora Garcia” foi exibida, das 20h45 às 21h42, a Globo dominou a audiência, registrando 25,2 pontos com a mistura de seu principal telejornal, o “Jornal Nacional”, e a novela “Vale Tudo”, que voltou com uma nova fase sob a atualização de Manuela Dias. A Record, que transmitiu seu noticiário e a estreia da novela “Paulo, o Apóstolo”, alcançou a vice-liderança com 7,1 pontos, mantendo uma vantagem significativa sobre a emissora de Silvio Santos.

A escolha do horário para estrear “As Filhas da Senhora Garcia” foi considerada um erro por especialistas da área. A novela começou exatamente no momento em que a Record estava exibindo os últimos minutos do “Jornal da Record”, um telejornal bem estabelecido e com um público cativo. Durante esse intervalo, a Record conseguiu uma vantagem de 8,2 a 3,3 pontos sobre o SBT.

Assim, muitos telespectadores que costumavam acompanhar “Força de Mulher” e optaram por não assistir “Paulo, o Apóstolo” decidiram migrar para a Globo e acompanhar as cenas da nova trama, favorecendo a concorrente em detrimento da novela mexicana.

Os números apresentados são ainda preliminares e podem ser atualizados, com os dados consolidados sendo divulgados no dia seguinte à estreia.