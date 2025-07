Barragem Três Gargantas: megaprojeto controvertido da China

A Barragem das Três Gargantas, localizada no poderoso rio Yangtzé, é um verdadeiro ícone da engenharia moderna e também um exemplo das complexidades que surgem com grandes projetos de infraestrutura. Considerada a maior usina hidrelétrica do mundo, ela é um símbolo do avanço da China, que se destaca como uma potência industrial e tecnológica.

A construção da barragem começou em 1994 e, após 18 longos anos de trabalho, foi inaugurada em 2012, com um investimento em torno de 32 bilhões de dólares. Foram mais de 40 mil trabalhadores envolvidos no projeto, que se tornou um marco na capacidade de geração de energia limpa.

Dimensões e Materiais Imponentes

Com 2,3 km de comprimento e 185 metros de altura, a estrutura impressiona pela sua escala. Para construir a barragem, foram usados mais de 28 milhões de metros cúbicos de concreto e 463 mil toneladas de aço — uma quantidade que daria para erguer 66 torres Eiffel! O reservatório possui capacidade para armazenar 40 km³ de água, peso suficiente para até influenciar a rotação da Terra, resultando em dias encurtados em 0,06 microssegundos.

Mais do que apenas gerar energia, a barragem tem um papel vital na segurança da população. As enchentes devastadoras do Yangtzé, que causaram a morte de milhares de pessoas no passado, motivaram a retomada do projeto após anos de paralisação.

Turbinas em Ação

Desde 2003, a usina tem se colocado como uma força clara na geração de energia, com um total de 32 turbinas em funcionamento. Um marco impressionante foi alcançado em 2020, quando a usina produziu 111,88 TWh, o que é suficiente para abastecer cerca de 60 milhões de pessoas.

Além da energia, a barragem revolucionou a navegação fluvial na China. Ela conta com eclusas específicas e um elevador de navios que permite o transporte por até 2.250 km no interior do país. Isso facilitou o comércio e reduziu custos logísticos, pois mais de 150 navios passam diariamente pela barragem.

Desafios e Controvérsias

Entretanto, esse projeto monumental não veio sem suas dores de cabeça. A construção resultou no deslocamento de mais de 1,3 milhão de pessoas, e muitos sítios arqueológicos se perderam debaixo das águas. A flora local também sofreu, com cerca da metade das espécies ameaçadas, enquanto sedimentos essenciais estão sendo retidos, o que pode causar problemas ecológicos futuros.

Apesar das críticas, o governo chinês defende que os benefícios da barragem superam os impactos negativos. A energia gerada ajuda a reduzir o uso de carvão, diminuindo as emissões de gases do efeito estufa e fornecendo água valiosa para áreas urbanas e agrícolas.

Benefícios da Barragem das Três Gargantas

Geração de energia limpa para 60 milhões de pessoas .

. Redução das enchentes que históricamente assolaram o Yangtzé.

Melhoria na capacidade logística e transporte fluvial.

Estímulo ao crescimento econômico e redução das emissões de CO₂.

Ainda que a Barragem das Três Gargantas seja um símbolo de conquistas, também nos traz à reflexão sobre a busca por equilíbrio entre progresso e proteção ambiental. Sua grandiosidade nos ensina sobre a ambição e os desafios que dependem de cada decisão tomada em grandes projetos.