O Boticário apresenta Malbec Pure Gold, novo perfume exclusivo

O Boticário lançou recentemente um novo perfume masculino da linha Malbec, chamado Malbec Pure Gold. Essa nova fragrância foi criada com a proposta de despertar o desejo em até 5 segundos. Além da novidade no aroma, a marca trouxe uma abordagem diferenciada e ousada: para usá-la, o consumidor deve assinar um termo de ciência, que funciona como um documento simbólico para confirmar os efeitos comprovados cientificamente do perfume.

Os clientes podem encontrar o Malbec Pure Gold em lojas físicas da marca, bem como na loja online. O termo de ciência pode ser assinado de maneira prática, por meio de um pop-up interativo no site. A proposta do perfume é elevar a atração a um novo patamar dentro do mundo da perfumaria, fortalecendo a identidade provocadora que já caracteriza a linha Malbec, a qual é líder de vendas entre os homens no Brasil.

De acordo com Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário, o Malbec Pure Gold simboliza a coragem de inovar e de explorar novas formas de atração. Ela acredita que transformar uma fragrância em uma experiência que vá além do olfato pode gerar desejo e conversas entre os consumidores.

O novo perfume já está disponível nas lojas O Boticário em todo o Brasil e em Portugal. Também pode ser adquirido pelo e-commerce, pelo aplicativo e pelo WhatsApp oficial da marca, através do número 0800 744 0010. Além disso, há a opção de compra com consultores parceiros.