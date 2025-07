Bilionário investe milhões em pesquisa sobre longevidade

Bryan Johnson, um empresário e milionário americano, tem chamado a atenção por tentar formas inovadoras de reverter o envelhecimento. Com um protocolo rigoroso que ele chama de Blueprint, Johnson utiliza práticas inusitadas, como um boné com luz vermelha e terapias de ondas de choque, tudo isso feito principalmente em uma clínica montada em sua casa. O objetivo é impressionante: ele quer rejuvenescer seu corpo ao ponto de ter a saúde de um jovem de 18 anos.

Práticas do Protocolo Blueprint

A rotina de Johnson começa bem cedo, antes do sol nascer. Ele dedica uma hora do seu dia a exercícios físicos. A alimentação dele é vegana e bastante restritiva: são 2.250 calorias sem álcool, gorduras ou doces. Ele também tem o hábito de encerrar a ingestão de refeições ao meio-dia. A combinação dessa dieta rigorosa com a suplementação é parte de sua estratégia para se manter com a aparência e a saúde que ele considera juvenil.

Inovações e Debate Científico

Entre as inovações que Johnson adota, está o uso do boné com luz vermelha, o qual algumas pesquisas sugerem que pode ajudar no crescimento do cabelo. Ele também já testou terapias de ondas de choque. No entanto, a eficácia dessas abordagens para a renovação celular ainda gera controvérsia entre os especialistas, que apontam a falta de evidências científicas consistentes.

Em busca de novos métodos, ele já fez transfusões de plasma sanguíneo com seu filho, mas acabou abandonando essa prática por falta de comprovação científica que a respaldasse. Até mesmo instituições como a FDA alertam sobre os possíveis riscos envolvido sem benefícios clínicos claros.

Desafios de Saúde

A obsessão de Johnson por suplementos levanta algumas preocupações. Médicos têm destacado que o uso excessivo deles pode causar deficiências nutricionais. Além disso, seguir dietas extremas como a dele pode ser um desafio a longo prazo e até prejudicial ao sistema imunológico e à saúde em geral.

Apesar de todas as controvérsias, Johnson utiliza suas redes sociais para compartilhar seus métodos, acumulando milhões de seguidores. Com suas práticas pouco convencionais, ele realmente provoca uma reflexão sobre os limites que a tecnologia pode oferecer no campo do envelhecimento humano.