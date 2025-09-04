Cidade amplia duração do final de semana para moradores

Pelas rotinas corridas e cheias de compromissos, é cada vez mais comum que as pessoas sintam a necessidade de um descanso. Na China, a cidade de Mianyang está explorando uma nova alternativa que pode dar um alívio para a população.

Localizada na província de Sichuan, a proposta em Mianyang é reduzir a carga de trabalho para quatro dias e meio por semana. A ideia é que, assim, os trabalhadores possam aproveitar um final de semana de dois dias e meio. Essa mudança é uma tentativa de equilibrar a vida profissional e pessoal de forma mais eficiente.

Em diferentes partes do mundo, já existem testes com semanas de trabalho mais curtas. A iniciativa da cidade chinesa representa uma abordagem intermediária, buscando um equilíbrio entre produtividade e bem-estar.

A redução das atividades

Com cerca de 4,9 milhões de habitantes, Mianyang está avaliando essa proposta que promete favorecer a qualidade de vida. A ideia é que, nas sextas-feiras, as atividades profissionais sejam encerradas ainda pela tarde.

Esse final de semana prolongado não é apenas uma maneira de dar mais horas de lazer às pessoas, mas também visa estimular o turismo e a economia local. As autoridades acreditam que mais tempo livre pode aumentar o consumo e criar novas oportunidades de experiência para a população. Essa iniciativa ainda está sendo analisada por órgãos governamentais e é avaliada sob uma ótica econômica.

A China, que historicamente enfrenta desafios em relação à carga de trabalho excessiva, busca agora um direcionamento para um modelo de consumo privado. A proposta de uma jornada mais curta é uma oportunidade de proporcionar mais qualidade de vida e conexão com novas experiências, permitindo que os trabalhadores se recuperem.

Atualmente, muitos profissionais têm uma rotina intensa, com jornadas que podem chegar a 48,3 horas por semana, especialmente entre aqueles de 30 a 34 anos. As pessoas costumam começar a trabalhar às 9h e só acabam por volta das 21h, em um regime que pode se estender por seis dias. Esse formato, conhecido como “996”, foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Popular.

A ideia de trabalhar menos é um passo em direção à produtividade sustentável. Acredita-se que, ao terem mais tempo para descansar, as pessoas possam se dedicar mais e melhor às suas atividades, o que pode gerar resultados positivos que antes não eram alcançados.