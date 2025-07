Gil do Vigor é contratado para novo papel no “Mais Você”

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, foi promovido a apresentador substituto do programa “Mais Você”, da Globo. Ele fará sua estreia na bancada ao lado de Talitha Morete nesta quarta-feira, 9 de julho. Gil assume o comando do programa enquanto Ana Maria Braga se ausenta para receber um prêmio especial em um evento no Rio de Janeiro. Fabrício Battaglini, outro tradicional substituto da apresentadora, também não estará presente, pois está de férias.

Gil expressou sua empolgação nas redes sociais: “SIM! Vou APRESENTAR o Mais Você amanhã ao lado da minha amiga Talitha Morete e vamos vigorar! Ana, te amo e muito obrigado por essa oportunidade”.

Enquanto isso, Ana Maria Braga se prepara para um novo desafio em sua carreira, com a estreia do reality show “Chef de Alto Nível”. Este programa, que começa a ser exibido no dia 15 de julho, marcará a entrada da apresentadora no horário nobre da Globo, indo ao ar às terças e quintas-feiras, logo após os episódios de “Vale Tudo”.

Ana falou sobre o projeto, descrevendo-o como um “grande reality de gastronomia” que apresenta ideias inovadoras. Ela expressou sua alegria em poder comandar a atração e mencionou a mudança no visual para essa nova fase, optando por maquiagens mais brilhantes e figurinos sofisticados, em colaboração com a figurinista Sandy Topfer.

O reality contará também com a participação de chefs renomados como Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, que estarão ao lado de Ana Maria no projeto. Ana se mostrou animada com essa parceria, destacando o conhecimento e a energia dos chefs.

Além disso, ela compartilhou que a experiência de gravar o programa tem sido emocionante, principalmente durante as eliminações, onde o clima de competição traz um apego entre os participantes.

“Chef de Alto Nível” foi desenvolvido com base em formato de uma produtora internacional e será exibido também pelo canal GNT, que trará um spin-off chamado “Cozinha de Alto Nível”. Esta nova fase de Ana Maria Braga promete trazer uma perspectiva diferente para os telespectadores e fãs da gastronomia.