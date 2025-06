Novas imagens gráficas do confronto fatal em Pearl City 2023

The city’s prosecuting attorney also shared details gathered in the investigation.

Uma investigação de dois anos sobre um tiroteio envolvendo a polícia em Honolulu, que resultou na morte de Nathaniel Taualai, chegou ao fim. As autoridades concluíram que o uso da força letal foi justificado e, por isso, nenhum agente da Polícia de Honolulu enfrentará acusações.

O promotor Steve Alm divulgou um vídeo que mostra os momentos que antecederam a morte de Taualai, de 32 anos, ocorrida na manhã de 23 de junho de 2023, em uma residência na rua Kalauipo, em Pearl City. O caso começou quando a ex-namorada de Taualai solicitou uma ordem de proteção, temendo por sua segurança, e se afastou do local. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ele conseguiu entrar na casa.

Os policiais chegaram por volta das 4h20 da manhã e, durante as três horas seguintes, enfrentaram uma situação tensa. Alm relatou que, ao abrirem a porta, ouviram Taualai gritando agressivamente, ameaçando os policiais e afirmando que não voltaria para a prisão.

Armado com duas facas de cozinha, Taualai se deslocou entre as casas vizinhas até que um incêndio começou. Em um momento de alta tensão, ele subiu as escadas gritando que queria morrer. Enquanto isso, dois policiais que monitoravam a situação deixaram suas armas desacompanhadas para travar as portas de baixo. Durante essa ausência, Taualai conseguiu pegar uma das armas deixadas para trás.

Ao se depararem com Taualai armado, três policiais dispararam um total de 11 tiros, atingindo-o em quatro partes do corpo, incluindo a cabeça e o peito. De acordo com Alm, o comportamento dele sugeria um possível caso de “suicídio por policial”.

Alm expressou a dor que os policiais enfrentam em situações como esta, mesmo quando suas ações são justificadas. Ele destacou as dificuldades da profissão, que pode levar a esse tipo de tragédia.

A Polícia de Honolulu ainda está investigando administrativamente o caso. Os policiais que deixaram suas armas sem supervisão continuam em serviço. Um deles está na divisão de serviços especiais e o outro no setor de treinamento.

Nathaniel Taualai tinha um histórico criminal que incluía condenações por conduta desordeira, violação de ordens de proteção e invasão de veículos. Um laudo toxicológico revelou que ele estava sob a influência de cocaína, nicotina, cafeína e um antidepressivo no momento de sua morte.