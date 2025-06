Globo apresenta especial LGBTQIA+ com Bruna Linzmeyer e Milton Cunha

Na noite de sexta-feira, 27 de junho, a TV Globo exibe uma edição inédita do especial “Falas de Orgulho”, logo após o programa Globo Repórter. Este evento é uma celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que ocorre em 28 de junho, e promete emocionar e entreter o público com uma abordagem leve e bem-humorada, destacando a representatividade da comunidade.

Bruna Linzmeyer e Milton Cunha serão os apresentadores do especial de 2025, que irá misturar esquetes de humor, stand-up, performances musicais e paródias, sempre com um foco na diversidade e na luta histórica do movimento LGBTQIA+ no Brasil.

Entre os convidados estão artistas como Diego Martins, Digão Ribeiro, Lorena Comparato e Nando Cunha, que participarão de quadros que prometem trazer tanto risos quanto emoção. Um dos destaques do programa é o personagem “Tio Cláudio”, interpretado por Nando Cunha, que deve trazer humor em uma narrativa familiar cheia de afeto.

O especial busca celebrar a diversidade de vozes e experiências dentro da comunidade LGBTQIA+, relembrando as trajetórias de ativistas e figuras históricas que abriram caminhos para as novas gerações. As performances abordarão temas importantes como identidade de gênero, visibilidade trans, preconceito e afeto, com uma linguagem acessível e inclusiva.

Os quadros cômicos contarão com participações especiais de artistas como Agatha Marinho, Alanzinho, Cosme dos Santos, Dani Barros e Alejandro Claveaux. Além disso, Lorena Comparato e Diego Martins conduzirão números musicais que prometem transmitir conceitos e desafios do universo LGBTQIA+ de maneira leve e carismática.

Para encerrar a apresentação, o especial contará com um desfile performático com a participação de Nila, Daniel Faier, Ayo Faria, Nina Bellohombre e Joanne Vênus, criando um momento vibrante de celebração da diversidade.

A equipe criativa de “Falas de Orgulho” é composta majoritariamente por artistas da comunidade LGBTQIA+, com um roteiro elaborado por Clara Anastácia, Flavia Boggio e Veronica Debom, que também desenvolveu o roteiro final. O projeto conta ainda com a colaboração de Bruna Braga, Bruna Trindade, Carolina Warchavsky e Luciana Fregolente.

A direção artística fica a cargo de Matheus Malafaia, enquanto a direção geral é de Naína de Paula e Nathalia Ribas. A produção do programa está sob responsabilidade de Silvana Feu, com produção executiva de Claudio Dager e direção de gênero de Patricia Pedrosa.