Nova rota de ônibus elétricos em SP com entrada gratuita e motoristas personalizados

No extremo sul de São Paulo, uma linha de ônibus vem chamando a atenção tanto de moradores quanto de visitantes. Com apenas 1.400 metros de extensão e cinco paradas, a linha 606C/10 Cantinho do Céu – Circular oferece algo único: ônibus totalmente elétricos, acesso gratuito e um serviço que se destaca dos padrões habituais de transporte coletivo da cidade.

Desde o seu lançamento em maio de 2024, essa linha faz um percurso ao redor da represa Billings e se conecta ao terminal Aquático-SP, onde passageiros também podem embarcar em barcos para travessias diárias. De acordo com o jornalista Marcos Zibordi, o trajeto é um dos mais curtos da cidade, geralmente levando menos de dez minutos para ser completado.

Apesar da curta distância, a linha é essencial para a comunidade do Cantinho do Céu, uma área conhecida pelas suas ladeiras acentuadas. O público principal que utiliza o serviço inclui idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentariam grandes dificuldades para subir as ruas a pé.

Em abril de 2025, a linha transportou uma média de 389 passageiros diariamente, um número que pode parecer pequeno em relação à capacidade dos ônibus, mas que é crucial para garantir que a população local tenha acesso a serviços básicos.

Menor rota de ônibus de SP garante acessibilidade gratuita na periferia

Enquanto em muitas avenidas paulistanas os ônibus são lotados, no Cantinho do Céu a situação é bem diferente. Em geral, os ônibus circulam com poucos passageiros, e muitos motoristas conhecem os usuários pelo nome, criando uma atmosfera que mais lembra o interior do que uma metrópole.

Essa tranquilidade, combinada à gratuidade e ao uso de veículos elétricos, tem incentivado novos usuários a experimentarem a linha. O projeto surgiu para integrar o transporte terrestre com o aquático, facilitando o acesso dos moradores ao terminal, que também foi inaugurado em 2024. Muitos passageiros estão aproveitando para combinar o trajeto de ônibus com a travessia de barco, ampliando as opções de mobilidade numa área onde, até pouco tempo, o transporte era limitado.

Impacto social e paisagens renovadas na região do Cantinho do Céu

Esse serviço não apenas transformou a mobilidade, mas também alterou a paisagem e o cotidiano do bairro. O parque linear às margens da represa Billings, próximo ao terminal, se tornou um novo ponto de encontro, especialmente para quem utiliza o transporte coletivo.

Moradores notam mudanças significativas na qualidade de vida. Ruas mais organizadas, maior presença de serviços públicos funcionando e um aumento no senso de segurança entre os vizinhos são algumas das melhorias relatadas. Jaílson José Barros, um caminhoneiro que vive no Cantinho do Céu há 40 anos, destaca que a região, que antes era marcada por precariedade, agora oferece um ambiente mais seguro. “Agora eu durmo com o portão aberto, e o pessoal vem avisar pra eu fechar”, conta.

Para muitos moradores, o ônibus representa a superação de dificuldades históricas e um acesso mais fácil a serviços essenciais.

Depoimentos mostram importância da menor linha de ônibus de São Paulo

As histórias dos usuários evidenciam o papel social da linha. Maria de Fátima Silva, aposentada de 67 anos, usa o ônibus diariamente após suas atividades físicas no parque. Ela descreve a transformação da área: “Aqui era cantinho do inferno, agora podemos chamar de Cantinho do Céu. Sempre pego o ônibus para subir a ladeira, pois tenho artrose. Na descida, ainda consigo ir a pé.”

O transporte gratuito é vital, principalmente para idosos que têm mais dificuldades de mobilidade.

Inovação sustentável: ônibus 100% elétrico e operação diferenciada

Os ônibus são 100% elétricos e não emitem poluentes, alinhando-se ao esforço da cidade para diminuir o impacto ambiental. Eles são silenciosos e oferecem conforto com ar-condicionado, assentos preferenciais e rampas para cadeirantes. Os motoristas passaram por treinamentos específicos para lidar com as ruas estreitas e próximas aos moradores.

Igor Tavares, um dos motoristas, comenta que a convivência com os passageiros é positiva, mas a largura das vias e a necessidade de manobras exigem atenção redobrada. “As ruas são estreitas, o pessoal para em qualquer lugar, complica”, explica.

Integração com transporte aquático e novos rumos para a mobilidade urbana

A integração da linha com o terminal Aquático-SP revolucionou a mobilidade no Cantinho do Céu, fazendo do bairro um exemplo de inovação para outras áreas periféricas. O terminal serve como um ponto de conexão entre ônibus, barcos e outras linhas, facilitando ainda mais o deslocamento dos moradores.

Dados recentes mostram que a demanda aumenta nas manhãs, quando muitos se deslocam para outras áreas da cidade. Para muitos, o principal benefício é não precisar se esforçar para subir as ladeiras.

A linha 606C/10 Cantinho do Céu – Circular destaca como soluções inovadoras de mobilidade podem mudar a realidade de comunidades urbanas. A junção de ônibus elétricos gratuitos, transporte aquático e espaços públicos revitalizados oferece uma experiência de transporte bem diferente do que se vê no centro de São Paulo.