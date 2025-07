Schumacher pode retornar à Fórmula 1 com nova equipe em 2026

O sobrenome “Schumacher” pode ganhar novos ares nas emocionantes pistas da Fórmula 1 no próximo ano. Mick Schumacher, filho do lendário heptacampeão Michael Schumacher, está em negociação para retornar às corridas.

Com apenas 26 anos, Mick fez sua estreia na Haas em 2021, competindo em 43 Grandes Prêmios. Um dos momentos marcantes da sua carreira até agora foi o sexto lugar no GP da Áustria em 2022, uma conquista que ele lembra com orgulho.

Em entrevista ao portal Motorsport, ele confirmou que sua volta pode ser pela equipe Cadillac e disse estar animado com as conversas que vem tendo. “As negociações estão fluindo muito bem”, afirmou Mick, mostrando seu entusiasmo. Ele se sente honrado por estar na lista de nomes que a escuderia está avaliando e ressalta que a equipe conta com “uma quantidade fantástica de pessoas” para garantir um bom desempenho nas pistas.

Atualmente, a Cadillac está em busca de definir os pilotos que representarão a equipe a partir de 2026. Entre os nomes cogitados estão Sergio Pérez, Felipe Drugovich, Valtteri Bottas e o próprio Mick, que sonha em fazer parte dessa nova fase.

A rotina silenciosa de Michael Schumacher

Enquanto Mick se prepara para essa nova etapa, seu pai, Michael Schumacher, vive uma vida bem reservada, cercado por cuidados médicos. Desde o trágico acidente em 2013, onde sofreu um grave traumatismo craniano durante um passeio de esqui, a família tem optado por manter a privacidade e tocar a vida com serenidade.

Mesmo sem conseguir se comunicar verbalmente, Michael mantém contato com seus familiares e amigos por meio de movimentos dos olhos, segundo relatos. É um lembrete do forte laço que continua a existir, mesmo diante das dificuldades.

As informações sobre sua condição de saúde são escassas, mas é sabido que, apesar de enfrentar um estado ainda crítico, sua situação permanece estável. Ele continua a receber cuidados dedicados, cercado pelo amor e apoio de sua família.