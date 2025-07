Morre mãe de Ratinho, atriz e personalidade da TV, aos 88 anos

Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho e avó do governador do Paraná, Ratinho Jr, faleceu neste sábado, dia 26, aos 88 anos. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial da Rede Massa, a emissora de televisão fundada pela família.

Na nota, a Rede Massa expressou seu pesar pela perda de Dona Maria, que era reconhecida por seu amor e dedicação à família. “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho”, informou a emissora. Dona Maria, como era carinhosamente chamada, deixa um legado de carinho e força, segundo a nota, que destaca os momentos felizes que ela proporcionou a todos ao seu redor.

A comunicação da emissora enfatiza que a memória de Dona Maria permanecerá viva entre aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la e que a amaram. Seu amor e dedicação à família serão sempre lembrados.

A notícia da morte de Dona Maria gera uma comoção entre amigos e admiradores, que reconhecem sua importância na vida dos que a cercavam. A família, neste momento de luto, pode contar com o apoio de todos que apreciaram e respeitaram Dona Maria durante sua vida.