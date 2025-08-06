Notícias

Margot Robbie pode atuar em remake de clássico de 1958

Imagem
Imagem: Reprodução

Após o sucesso do filme Barbie (2023), a atriz Margot Robbie anunciou em 2024 que faria uma pausa nas gravações. No entanto, menos de um ano depois, ela já está sendo considerada para um novo projeto, agora sob a direção de Tim Burton.

Margot Robbie é cotada para protagonizar o remake de O Ataque da Mulher de 15 Metros, um clássico do cinema de ficção científica lançado em 1958. A informação foi divulgada por uma revista especializada.

No filme original, a personagem Nancy Archer, interpretada por Allison Hayes, é uma herdeira que, após um encontro com um alienígena, cresce de forma extraordinária, tornando-se colossal. Essa trama peculiar fez com que o longa se tornasse um cult, especialmente na época em que histórias sobre criaturas gigantes estavam em alta. O filme se destaca entre outros títulos populares do gênero, como O Espetacular Homem Colossal.

Este novo projeto pode trazer uma nova vida à narrativa original, com a marca distintiva de Tim Burton, conhecido por seu estilo único e abordagens criativas. A expectativa é que a combinação da atuação de Margot Robbie com a direção de Burton atraia tanto os amantes do cinema clássico quanto novas gerações.

