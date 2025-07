Niterói e BID firmam parceria para o programa Vida Nova no Morro

Niterói Recebe Encontro do Programa Vida Nova no Morro

Na terça-feira, 1º de julho de 2025, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de gestores municipais, para discutir a cooperação técnica do programa Vida Nova no Morro. Este projeto é parte da iniciativa PROMORAR II, que visa apoiar estratégias de habitação no Brasil. O encontro foi marcado por três dias intensos de atividades, incluindo visitas a comunidades, reuniões e um workshop técnico.

Rodrigo Neves enfatizou a importância do programa, afirmando que ele representa uma revolução urbana para Niterói, com foco na redução da desigualdade social e territorial. Segundo o prefeito, a parceria com o BID é fundamental para transformar essa proposta em uma realidade prática. Ele ressaltou a necessidade de alinhar esforços para fazer do Vida Nova no Morro um modelo de urbanização e habitação no Brasil.

O Vida Nova no Morro tem como principais objetivos desenvolver estratégias intersetoriais que contribuam para a redução do déficit habitacional, melhorar a qualidade de vida nas comunidades e garantir o acesso a serviços públicos essenciais de forma digna. O projeto também busca incentivar a participação dos moradores, promovendo ações que fortaleçam o desenvolvimento social e econômico da região.

Entre as intervenções previstas, estão obras de drenagem, pavimentação de ruas, contenção de encostas e melhorias nas habitações. Além disso, está planejado o projeto Arquiteto de Família, que visa ajudar na adequação das moradias. Também serão criados o Galpão das Oportunidades e o Centro de Formação Popular Vida Nova, com iniciativas voltadas para a economia solidária, formação de agentes comunitários e ações culturais para valorizar a identidade local.

Diego Arcia, especialista sênior em Desenvolvimento Urbano e Habitação do BID, destacou a longa parceria entre a instituição e a cidade de Niterói. Ele expressou a satisfação com o encontro, que, segundo ele, será crucial para entender as necessidades da população local e ajustar as ações do programa. Durante os três dias de atividades, a equipe municipal discutirá estratégias em andamento e como podem ser aprimoradas.

O workshop técnico previsto permitirá a troca de experiências sobre melhorias habitacionais, com foco em eficiência energética e inclusão social. Além disso, as equipes técnicas das secretarias e órgãos municipais visitarão comunidades para identificar características socioeconômicas e desafios que precisarão ser abordados pelo Vida Nova no Morro.

Marcele Sardinha, secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, também comentou sobre a importância do apoio do BID, afirmando que as equipes estão trabalhando de forma integrada para que o encontro seja produtivo. Ela destacou que, embora Niterói já seja uma cidade bonita, o objetivo é torná-la ainda melhor para se viver.

O programa Vida Nova no Morro representa, portanto, uma promessa de transformação para as comunidades de Niterói, com foco na inclusão e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.