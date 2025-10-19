Neymar transforma mansão de R$ 28 milhões em imóvel de R$ 70 milhões

Mesmo fora dos holofotes do futebol, Neymar continua sendo o jogador mais bem pago do Brasil. Com um salário mensal de cerca de R$ 4,5 milhões jogando pelo Santos, ele vive uma vida que parece saída de um conto de fadas. Uma parte significativa desse patrimônio está investida em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que é verdadeiramente impressionante.

O refúgio que virou um complexo de luxo

Adquirida em 2016 por R$ 28 milhões, a mansão de Neymar hoje vale aproximadamente R$ 70 milhões. Localizada no exclusivo Condomínio Portobello Resort & Safári, essa propriedade se estende por uma área de 10 mil metros quadrados e é muito mais do que uma simples casa. Trata-se de um verdadeiro complexo de lazer, pensado para proporcionar conforto e diversão.

Entre os highlights, temos seis suítes imensas, uma piscina com revestimento em pedra natural, spa, sauna, uma academia bem equipada e até uma sala de cinema só para ele. Além disso, o espaço conta com uma área gourmet completa, ideal para receber amigos e familiares.

Cada detalhe desse lugar exala o gosto apurado de Neymar por conforto e, claro, um toque de extravagância. Mas o que mais chama a atenção são as comodidades que elevam o nível de luxo: um heliponto privado, uma marina para iates, um campo de futebol oficial e até uma pista de kart, perfeita para disputar corridas com os amigos e os entes queridos. Com tudo isso, a mansão se transformou em uma verdadeira cidade pessoal à beira-mar.

A estratégia de expansão milionária

Em junho de 2025, Neymar deu um passo importante para ampliar ainda mais seu refúgio. Ele comprou a casa vizinha, que pertencia ao DJ Marlboro, por R$ 15 milhões. A ideia é conectar as duas propriedades, criando um complexo ainda mais grandioso.

Isso demonstra a veia empreendedora do atleta, que vê seus imóveis não apenas como moradia, mas como parte de um plano de valorização contínua. Com essa integração, Neymar poderá criar uma das maiores residências privadas do Brasil e solidificar Mangaratiba como um verdadeiro centro de seu império imobiliário.

Além disso, essa compra reflete sua visão de longo prazo. Ele não apenas acumula bens, mas está construindo um legado que representa conforto, status e segurança. Cada nova aquisição reforça sua presença entre os grandes investidores do mercado de luxo.

O condomínio mais exclusivo do Brasil

O Portobello Resort & Safári, onde fica a mansão de Neymar, é um dos endereços mais desejados do Brasil. Localizado a cerca de 100 km do Rio de Janeiro, o condomínio possui praia privativa, canais navegáveis, marina, pista para jatinhos e áreas verdes preservadas da Mata Atlântica.

Outra atração é o safári privado, que abriga mais de 500 animais, incluindo zebras e búfalos. A mistura de natureza exuberante, privacidade e infraestrutura de alta qualidade atrai moradores renomados, como Virginia Fonseca e Thiago Silva.

Os preços por lá são, claro, altíssimos: terrenos começam em R$ 2,09 milhões, e as casas ficam entre R$ 5 milhões e R$ 60 milhões. Assim, a residência de Neymar se destaca como uma das mais luxuosas da região.

Um império que vai além de Mangaratiba

A mansão em Mangaratiba é apenas uma parte do vasto patrimônio imobiliário de Neymar. Dizem que ele possui mais de 150 imóveis ao longo do litoral brasileiro, geridos através da Neymar Sports, em parceria com a Due Incorporadora.

Um dos projetos mais audaciosos é o “Caribe Brasileiro”, que visa construir 28 complexos imobiliários entre Pernambuco e Alagoas. O investimento total está projetado em R$ 7,5 bilhões até 2037, incluindo resorts, prédios de luxo e até um aeroporto ao longo de 100 quilômetros de costa.

Além disso, ele possui uma luxuosa mansão em Santos, de 2.800 metros quadrados, adquirida à vista por impressionantes R$ 50 milhões. Esta compra é mais uma peça no seu quebra-cabeça de diversificação de patrimônio, consolidando sua figura como um dos principais investidores do setor imobiliário nacional.

Valorização da mansão e visão de negócio

A trajetória de valorização da mansão em Mangaratiba mostra como Neymar foi esperto em transformar gastos em investimentos rentáveis. Em menos de dez anos, o valor da propriedade saltou de R$ 28 milhões para R$ 70 milhões, uma valorização de cerca de 150%.

Esse aumento se deve a vários fatores, incluindo a localização privilegiada e as reformas que acrescentaram estruturas como cinema, pista de kart e áreas esportivas. O prestígio do condomínio Portobello também garante uma alta demanda e liquidez.

Ter celebridades e empresários morando na região garante que o valor da propriedade continue a crescer, mesmo quando Neymar está longe dos campos.

Neymar em Mangaratiba: Luxo, status e legado

A vida de Neymar em Mangaratiba não é só descanso. O local serve para eventos, festas e reuniões importantes. Entre um mergulho na piscina e uma partida de futebol, ele toca seus investimentos e projetos que vão além do Brasil.

Seu estilo de vida mistura um toque de ostentação com planejamento estratégico. Com um salário fixo e uma fortuna imobiliária em crescimento, Neymar mostra que sua visão de negócios evoluiu com o tempo.

A mansão representa a culminância desse capítulo: um refúgio luxuoso que simboliza segurança financeira. Mesmo distante dos campos de futebol europeus, Neymar continua sendo uma potência no cenário dos investimentos imobiliários.

Enquanto realiza reformas e traça planos de expansão, Neymar transforma o litoral fluminense em um autêntico império pessoal. O que começou como uma casa de férias agora é um emblema do poder e da ambição de um dos atletas mais bem-sucedidos do Brasil.