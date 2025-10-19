Drama turco estreia na Record e traz emoções intensas

A partir do dia 27 de outubro, às 21h, a Record TV estreará a novela "Mãe", uma produção turca que promete tocar o coração do público. A trama é uma adaptação da série japonesa "Mother", lançada em 2010, que já conquistou público em diversos países.

A história gira em torno de Zeynep Güneş, interpretada por Cansu Dere, uma jovem fotógrafa que aceita um emprego temporário como professora substituta em uma escola pública. Durante esse período, Zeynep conhece Melek, uma menina de 7 anos que enfrenta uma dura realidade de maus-tratos em casa. Com um comportamento gentil e determinado, Zeynep se vê motivada a proteger Melek, desencadeando uma emocionante jornada sobre amor, empatia e a busca por segundas chances.

Ao longo da trama, Zeynep descobre que a mãe de Melek, Şule Akçay, vivida por Gonca Vuslateri, está em um relacionamento conturbado com um homem agressivo, Cengiz Yildiz, interpretado por Berkay Ateş. Reconhecendo os abusos que Melek sofre, Zeynep toma a difícil decisão de fugir com a menina, na esperança de oferecer-lhe um lar cheio de amor e segurança.

Durante a fuga, Zeynep e Melek encontram Gönül Aslan, uma mulher enigmática que se torna uma figura maternal fundamental na vida de ambas. A narrativa é carregada de dilemas morais e reviravoltas, enfatizando que os vínculos formados pelo amor são muitas vezes mais importantes do que os laços de sangue.

A direção da novela é de Merve Girgin Aytekin, conhecida por outros trabalhos de sucesso, e o roteiro é escrito por Berfu Ergenekon e Merve Gür. Além de Cansu Dere e Beren Gökyıldız, o elenco conta com outros talentos, como Can Nergis e Vahide Perçin, que ajudam a criar uma atmosfera emocional intensa.

"Mãe" já foi exibida em mais de 15 países, incluindo México, Espanha e Estados Unidos, destacando-se pelo seu apelo emocional e pela qualidade da produção. A chegada da novela na Record TV se alinha à estratégia da emissora de investir em histórias internacionais que abordem temas universais, com o intuito de tocar os corações dos telespectadores brasileiros.

FICHA TÉCNICA: