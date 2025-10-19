Magnata investe R$ 102,5 milhões em mansão inspirada na Casa Branca

No alto do Kingfisher Towers, em Bangalore, encontramos uma das propriedades mais intrigantes da Índia: uma mansão inspirada na Casa Branca. Construída pelo magnata Vijay Mallya, esse imóvel tem impressionantes 4.000 metros quadrados e foi avaliado em US$ 20 milhões, ou cerca de R$ 102,5 milhões.

Essa mansão oferece várias comodidades que só vemos em filmes. Tem jardins amplos, uma adega recheada com vinhos, uma piscina infinita e até um heliponto. Se isso não bastasse, a casa ainda conta com um deck de observação com vista panorâmica da cidade, garantindo um visual incrível a 360 graus.

O espaço foi pensado para garantir total privacidade. Segundo relatos, há elevadores exclusivos que fazem com que o morador não tenha que dividir os espaços comuns com os outros residentes do condomínio, onde cada apartamento chega a custar cerca de US$ 3 milhões.

Mas, apesar de estar pronta e cheia de luxo, a mansão não pode ser ocupada. Como as leis da Índia dizem que bens associados a atividades ilícitas podem ser confiscados, o imóvel permanece interditado. Mallya, que está fora do país, vê seu processo judicial se arrastar, enquanto a residência continua vazia e sem uso.

O império da cerveja e o início da queda do magnata

Vijay Mallya assumiu a United Beverages Group aos 28 anos e, desde então, trouxe a cerveja Kingfisher para o mundo. Nos anos seguintes, ele se destacou ainda mais ao criar a Kingfisher Airlines e fazer investimentos na Fórmula 1, se tornando um símbolo de sucesso e extravagância na Índia.

Em 2013, Mallya estava no auge, figurando na lista da Forbes como um dos mais ricos da Índia, com um patrimônio estimado em US$ 750 milhões. Mas a ascensão foi rápida e a queda não demorou a chegar.

Dívidas, acusações e fuga

O fechamento da sua companhia aérea em 2012 trouxe enormes prejuízos. Mallya enfrentou dívidas que ultrapassavam US$ 1 bilhão, afetando cerca de 20 bancos. As coisas pioraram com acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

Em 2013, ele vendeu a United Beverages para a Diageo, uma gigante britânica. Um ano depois, na mesma data em que os bancos iniciaram um processo no Tribunal de Recuperação de Dívidas, decidiu deixar a Índia e se mudar para o Reino Unido.

Em 2019, foi declarado infrator econômico fugitivo e desde então o governo indiano tenta conseguir sua extradição, embora ele diga que pretende quitar suas dívidas.

Do luxo às telas

A vida de Mallya inspirou a série da Netflix Bad Boys e Bilionários, lançada em 2020. A produção mostra não apenas sua história, mas também a trajetória de outros magnatas indianos envolvidos em escândalos de ganância e corrupção. É uma jornada fascinante que revela o lado obscuro do sucesso e do luxo.