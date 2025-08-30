Neymar se destaca nos negócios com abertura de evento para 20 mil

A academia Ironberg, que tem Neymar como sócio, fez sua grande estreia em Fortaleza na última quarta-feira (27). O evento foi um sucesso absoluto, atraindo mais de 20 mil pessoas e consolidando a marca como uma das principais referências no mundo fitness no Brasil.

Estrutura moderna e investimento milionário

Com as catracas abertas, quem estava presente pôde acompanhar de perto a inauguração da nova unidade. O espaço não atraiu só os amantes da malhação, mas também influenciadores do fisiculturismo, como Renato Cariani, Júlio Balestrin e Paulo Muzy, que são bastante conhecidos nessa comunidade.

Localizada em um shopping na capital cearense, a academia ocupa uma área de 10 mil m². O ambiente é completo, oferecendo áreas de treino, restaurantes e lojas especializadas em saúde e bem-estar. A estrutura foi pensada para proporcionar uma experiência única para os usuários.

O investimento para a abertura foi de impressionantes R$ 40 milhões, demonstrando que os sócios têm plena confiança no potencial de crescimento do mercado fitness brasileiro. Nas redes sociais, a academia ressaltou a força do público presente: “Foram mais de 20 mil pessoas que transformaram nosso sonho em algo muito maior do que imaginávamos. A energia que sentimos superou todas as expectativas”.

Neymar no mundo fitness

Além de ser um astro nas quadras, Neymar também está investindo forte fora delas. Ao se tornar sócio da Ironberg, ele acredita que a rede já está entre as melhores do setor e tem grande potencial de expansão. Hoje, a Ironberg conta com sete unidades operando, mas o objetivo é chegar a pelo menos 50 academias nos próximos anos, reforçando sua presença no mercado nacional.

Em fevereiro, Neymar lançou a Next 10, uma marca de suplementos alimentares voltada para atletas e para quem busca um estilo de vida mais saudável. Com isso, ele não apenas diversifica seus investimentos, mas também amplia sua atuação no setor de saúde e fitness.

Esses movimentos mostram que o universo fitness no Brasil está em plena ascensão, e com iniciativas como essa, novas oportunidades estão surgindo para quem deseja se manter saudável e ativo.