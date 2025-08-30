Como proteger sua casa de escorpiões de forma eficaz
As picadas de escorpião têm se tornado uma preocupação cada vez maior no Brasil, com mais de 202 mil casos registrados só em 2023. Esses incidentes afetam principalmente crianças, idosos e pessoas com problemas cardíacos. O curioso é que esses casos acontecem em residências urbanas durante qualquer época do ano, até mesmo no inverno.
Nos centros urbanos, os escorpiões costumam se esconder em lugares como esgotos e áreas próximas a casas onde há acúmulo de lixo. Para se proteger desses animais, algumas ações simples podem fazer toda a diferença e até salvar vidas.
Durante o verão, o calor e a umidade são perfeitos para a reprodução desses aracnídeos. No entanto, a preocupação não acaba no inverno, porque eles têm uma incrível capacidade de sobrevivência. Os escorpiões não atacam por vontade própria; eles só picam quando se sentem ameaçados. Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas para manter nossos lares seguros.
Como proteger sua casa de escorpiões
Para evitar que escorpiões entrem em casa, é bastante eficaz usar telas nos ralos e manter portas e janelas bem vedadas. Também é bom afastar camas e berços das paredes para impedir que esses animais cheguem a locais onde a família transita. Além disso, sempre verifique calçados e roupas antes de usá-los, especialmente se você vive em áreas onde os casos são recorrentes.
Do lado de fora, as recomendações são igualmente importantes. É essencial manter jardins e quintais limpos. Isso significa se livrar de entulhos, folhas secas e lixo acumulado. Um gramado bem cortado e o lixo armazenado em recipientes bem fechados ajudam a reduzir a presença de baratas, que são a principal fonte de alimento para os escorpiões.
Riscos aumentados e sintomas da picada
Cidades que estão crescendo enfrentam ainda mais desafios por causa da urbanização desordenada e da sujeira acumulada. Esses fatores criam condições perfeitas para que os escorpiões prosperem, já que eles conseguem sobreviver por longos períodos sem comer e se adaptam bem às redes de esgoto. Em áreas rurais, a situação é diferente — a presença de predadores naturais, como sapos e aves, ajuda a controlar a população desses animais.
Os escorpiões gostam de se esconder em lugares escuros e úmidos, o que aumenta o risco de picadas para trabalhadores da construção civil, crianças e quem passa muito tempo em áreas externas. Se você for picado, os sintomas podem incluir dor intensa, inchaço e até vômito e agitação em casos mais graves.
O que fazer em caso de picada de escorpião
Se você ou alguém for picado por um escorpião, a primeira coisa a fazer é procurar atendimento médico imediato. O soro antiescorpiônico é crucial em casos moderados e graves, mas vale lembrar que nem todas as unidades de saúde têm o remédio disponível.
Não é necessário capturar o escorpião, mas tirar uma foto pode ajudar os profissionais a identificar a espécie e, assim, fornecer um tratamento mais adequado. Enquanto isso, é recomendável limpar a área afetada com água e sabão, mas não deixe que isso atrase a busca por ajuda médica.