Museu a céu aberto no Brasil ocupa 200 campos de futebol

No município de Brumadinho, em Minas Gerais, encontramos um dos maiores tesouros culturais e naturais do Brasil: o Instituto Inhotim. Ao contrário de um museu tradicional, Inhotim é uma verdadeira experiência que une arte contemporânea de renome internacional com um Jardim Botânico de tirar o fôlego. Esse lugar é conhecido como o maior museu a céu aberto da América Latina e isso não é à toa.

A história de Inhotim começa com um sonho pessoal que se transformou em um patrimônio reconhecido globalmente. Sua proposta de integrar arte e natureza em um espaço aberto é única. Para quem visita, é uma chance de apreciar não só obras de arte, mas também a beleza natural do local, que é parte fundamental da experiência.

A fazenda em Minas Gerais que virou um museu

Nos anos 1980, Bernardo de Mello Paz, um empresário mineiro, decidiu transformar sua propriedade em um belo jardim. Com a ajuda do famoso paisagista Roberto Burle Marx, Paz começou a criar um espaço imersivo que mais tarde se tornaria o Instituto Inhotim.

Ele também começou a montar uma coleção de arte contemporânea, reunindo trabalhos de artistas brasileiros e internacionais. Em 2006, esse sonho se concretizou quando o Instituto foi aberto ao público, oferecendo uma nova maneira de vivenciar tanto a arte quanto a natureza.

A escala de um gigante: um museu do tamanho de 200 campos de futebol

Inhotim realmente impressiona em tamanho. São 140 hectares de área de visitação, o que equivale a cerca de 196 campos de futebol! Dentro desse vasto espaço, há 24 galerias e pavilhões, muitos deles dedicados a artistas específicos. Isso cria uma experiência totalmente imersiva, onde o visitante pode se sentir parte da obra e da paisagem.

No coração de Inhotim, temos um acervo que conta com mais de 700 obras de cerca de 200 artistas de várias partes do mundo. As instalações são projetadas para dialogar com o ambiente, e isso traz uma dimensão especial à visita.

Artistas como Hélio Oiticica, Lygia Pape, Cildo Meireles e Adriana Varejão representam o Brasil, enquanto nomes internacionais como Yayoi Kusama e Olafur Eliasson também estão presentes. O Sonic Pavilion, que capta sons da Terra em tempo real, e o Narcissus Garden, com suas 500 esferas de aço, são apenas algumas das atrações imperdíveis.

O Jardim Botânico: uma das maiores coleções de plantas do planeta

Além de ser um museu de arte, Inhotim também é um Jardim Botânico oficial desde 2010. O espaço abriga cerca de 4.300 espécies de plantas, representando 28% de todas as famílias de plantas conhecidas. É famoso pela maior coleção de palmeiras do mundo, com mais de 1.400 tipos diferentes. Isso torna a visita não apenas uma experiência artística, mas também botânica.

Inhotim em perspectiva

De fato, o Instituto Inhotim se destaca como o maior museu a céu aberto da América Latina. Sua combinação única de arte e natureza, somada à sua grande área e instalações impressionantes, coloca Inhotim em uma classe sozinha.

Vale lembrar que, apesar de sua importância, Inhotim é uma instituição privada sem fins lucrativos. Isso significa que, embora possa receber apoio público e privado, sua gestão é independente e diferente dos grandes museus nacionais mantidos pelo governo. Essa caracterização contribui para a sua singularidade enquanto instituição cultural.