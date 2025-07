Diogo Moreira fecha contrato com equipe para MotoGP, afirma Fausto

Diogo Moreira se destaca e mira a MotoGP em 2027

O piloto brasileiro Diogo Moreira, que vem se destacando na temporada 2025 da Moto2, está perto de uma grande oportunidade na MotoGP. Segundo informações de um especialista do setor, sua chegada à principal categoria do motociclismo mundial pode ocorrer em 2027.

Na atual temporada da Moto2, Diogo tem mostrado um desempenho notável, competindo em um ambiente bastante desafiador. Ele conquistou três pole positions e alcançou dois pódios, celebrando sua primeira vitória no circuito de Assen no último fim de semana. Esses resultados reforçam suas credenciais e aumentam as expectativas sobre sua promoção para a MotoGP.

De acordo com o comentarista, Diogo já teria um acordo com a Yamaha, prevendo seu ingresso na MotoGP em 2027. No próximo ano, ele continuará na Moto2, trocando a equipe Italtrans pela bLU cRU Pramac Yamaha. Essa mudança é parte de sua preparação para a temporada de 2027, quando será possível aproveitar um novo regulamento técnico que será introduzido na categoria.

A situação atual da Yamaha pode acelerar sua transição. Os pilotos atuais da Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira, têm suas posições em dúvida para 2026. Miller possui um contrato que termina este ano e estuda uma mudança para o Mundial de Superbike, enquanto Oliveira, com contrato até 2026, tem tido um desempenho abaixo do esperado, o que poderia levar a equipe a liberá-lo antes do que se esperava.

Essa combinação de fatores pode abrir espaço para que Diogo Moreira forme uma dupla de estreantes na Pramac, ao lado do turco Toprak Razgatlıoğlu, que já tem um contrato confirmado de dois anos.

Atualmente, Diogo ocupa a terceira posição no campeonato da Moto2, com 31 pontos a menos que o líder Manuel González. Ele se destaca em disputas acirradas, competindo com pilotos mais experientes. Enquanto Moreira está em seu segundo ano na Moto2, Manuel González já está na sua quarta temporada e Aron Canet, segundo colocado, está em sua sexta.

Além de seus feitos na pista, Diogo representa um nome importante para a MotoGP, especialmente com o retorno do Brasil ao calendário da competição em 2026, após 20 anos. A presença de um brasileiro entre os pilotos da classe principal traria um grande impulso para a popularidade da categoria no país, onde o motociclismo possui muitos fãs.

O próximo desafio de Diogo será na Alemanha, no dia 13 de junho, a penúltima corrida antes da pausa de verão da Moto2. A expectativa é alta para que ele continue a impressionar e avance ainda mais rumo ao seu sonho na MotoGP.