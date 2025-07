Murilo Huff conquista guarda provisória do filho

São Paulo

O cantor sertanejo Murilo Huff obteve uma decisão judicial em Goiás que lhe concede a guarda provisória de seu filho Léo, fruto de seu relacionamento com a falecida cantora Marília Mendonça. A criança, atualmente com cinco anos, estava sob os cuidados de Ruth Moreira, mãe de Marília e avó do menino.

Na última segunda-feira, dia 30, Murilo e Ruth compareceram ao Fórum Cível de Goiânia para uma audiência que tinha como objetivo buscar um acordo entre as partes. No entanto, após duas horas de negociações, não foi possível chegar a um entendimento, levando o juiz a conceder a guarda provisória a Murilo.

Ruth Moreira expressou sua insatisfação com a decisão, afirmando que a medida é dolorosa para ela e para a criança. "Estamos revivendo tudo de novo. Isso é cruel tanto para ele quanto para nós. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro", afirmou em uma entrevista. Ruth também mencionou que pretende recorrer da decisão o mais rápido possível, pois está enfrentando um momento difícil, descrito como um luto. Ela critica as novas regras de visitação, que prevêem que ela possa ver o neto apenas a cada quinze dias.

A disputa pela guarda começou a ganhar atenção no dia 23 de junho, quando Murilo Huff usou suas redes sociais para afirmar que tinha “provas e fatos” contra Ruth. Em seguida, ele protocolou uma ação pedindo a guarda unilateral de Léo. O processo está em segredo de Justiça, o que limita o acesso a informações detalhadas sobre o caso. Até o momento, Murilo não se manifestou publicamente sobre a situação.