Mundo da Lua: nova versão enfrenta baixa audiência na TV Cultura

A nova versão do seriado "Mundo da Lua", um clássico da TV Cultura, não tem apresentado bons resultados de audiência. O canal, mantido pela Fundação Padre Anchieta, esperava um desempenho melhor tanto na televisão quanto na internet, mas os números têm ficado bem aquém das expectativas.

Na Grande São Paulo, os episódios exibidos nas noites de sábado estão alcançando uma média de apenas 0,5 ponto. Para entender melhor, cada ponto representa aproximadamente 199 mil telespectadores na capital paulista. O desempenho é considerado baixo para um programa que busca reconquistar seu público após mais de três décadas da série original.

Além da transmissão na TV, os episódios também estão disponíveis no YouTube, onde os resultados são igualmente insatisfatórios. O primeiro capítulo da nova temporada conta com cerca de 180 mil visualizações, enquanto os episódios seguintes não conseguiram ultrapassar 30 mil visualizações. Um dos episódios, por exemplo, atingiu apenas 12 mil visualizações até a última atualização.

Os custos da produção são bastante elevados, totalizando R$ 36 milhões, o que equivale a R$ 1,5 milhão por episódio. A série terá 24 capítulos, divididos em duas temporadas de 12 episódios cada. A TV Cultura espera recuperar esse investimento por meio de parcerias com patrocinadores e licenciamento para plataformas de streaming. Atualmente, ainda estão em andamento negociações para que a série seja veiculada em uma dessas plataformas.

" Mundo da Lua", que retorna 34 anos após a sua versão original, traz a história de Lucas Silva e Silva, agora um piloto de avião, interpretado por Marcelo Serrado. Ele é casado com Isabela (Pathy Dejesus) e pai da filha Emília (Sabrina Souza), que assume o papel principal da nova versão.

O ator Luciano Amaral, que interpretou Lucas na série original dos anos 1990, não está presente nesta nova versão. Segundo ele, a TV Cultura não ofereceu um valor justo para sua participação. Ele revelou que a proposta feita estava bem abaixo do que é normalmente praticado no mercado atual. A produção optou por seguir em uma direção diferente, não contando com sua presença.

Para a TV Cultura, Luciano teria pedido um valor três vezes maior do que o proposto, uma afirmação que ele ironizou em uma postagem no Instagram. Luciano alegou que simplesmente requisitou um valor compatível com outras produções do setor.

A série "Mundo da Lua" busca se reinventar e conquistar novas audiências, mas enfrenta desafios significativos em um cenário de alta competitividade no audiovisual brasileiro.