Halsey e Avan Jogia trocam beijo em encontro em L.A.

Halsey e Avan Jogia foram vistos juntos durante uma saída romântica em Los Angeles na última sexta-feira. O casal, que está noivo, chegou ao bar The Living Room, onde se mantiveram próximos um do outro ao longo da noite.

A cantora Halsey, de 30 anos, chamou atenção com seus cabelos azuis, usando um vestido bege e botas marrom. Já Avan Jogia, de 33 anos e conhecido por seu papel na série Victorious, estava com um blazer cinza em padrão pied-de-poule, uma camisa marrom e calças pretas. Ao deixar o local, o casal foi flagrado trocando um beijo apaixonado.

Recentemente, Halsey compartilhou em suas redes sociais fotos do filho, Ender, para comemorar seu quarto aniversário. Em sua postagem, a cantora expressou sua admiração pelo filho, descrevendo-o como gentil, engraçado, criativo e curioso. Ela se disse constantemente surpreendida pela maneira como Ender observa o mundo e aprende com ele.

Halsey destacou algumas peculiaridades do menino, como seu amor por patinhos, seu pintor favorito Van Gogh e suas bandas preferidas, A Tribe Called Quest e The Cranberries. Ela também mencionou que ele gosta de colecionar pequenos tesouros e é sempre o primeiro a notar se um amigo se machuca, além de ter uma memória impressionante para nomes e cores, com a sua favorita sendo o amarelo, que Halsey descreveu como um símbolo de alegria.

Além de seus compromissos pessoais, Halsey se prepara para estrelar o filme Americana, ao lado de Sydney Sweeney. O longa-metragem está previsto para ser lançado nos cinemas no dia 22 de agosto.

Os fãs do casal e da cantora poderão acompanhar mais momentos de Halsey e Avan Jogia juntos, além de novidades sobre o filme em breve.