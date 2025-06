Mulher de Maria Bethânia é estilista e mãe de ator da TV

Quem é a mulher de Maria Bethânia? Casada com a cantora há 8 anos, estilista é mãe de ator de 'Vale Tudo'.

Gilda Midani: Estilista de Maria Bethânia e Empresária de Sucesso

Gilda Midani é uma figura importante no cenário cultural brasileiro, especialmente por seu relacionamento com a cantora Maria Bethânia. Desde 2017, Gilda é casada com a renomada artista, que está celebrando 60 anos de carreira. Conhecida pelos seus sucessos, como "Brincar de Viver" e "Explode Coração", a cantora é geralmente discreta em sua vida pessoal.

Gilda Midani não é apenas a parceira de vida de Bethânia, mas também a estilista responsável por seus figurinos. Ela possui uma loja de grife no Rio de Janeiro, onde cria peças exclusivas que refletem o estilo da artista. Recentemente, Gilda foi a responsável pelos trajes de Bethânia na turnê "Caetano e Bethânia", que percorreu diversas cidades do Brasil entre 2024 e 2025.

Embora o casal mantenha uma vida reservada, há momentos em que são vistas juntas em público. Uma das raras aparições ocorreu durante uma festa em Santo Amaro, na Bahia, onde se mostraram afetuosas ao trocar um beijo.

Gilda também é mãe de João Vicente, que atua na novela "Vale Tudo" como Renato. João é fruto de seu relacionamento anterior com o jornalista Tarso de Castro, conhecido por ter sido um dos fundadores do famoso jornal O Pasquim. Tarso faleceu em 1991, quando João tinha apenas 8 anos.

A estilista não se limita a criar roupas para Bethânia; ela também já desenhou figurinos para João, inclusive para a peça "Portátil", um espetáculo de improviso que ele apresenta ao lado de Gregorio Duvivier. Curiosamente, João Vicente já conhecia a cantora desde pequeno, sendo afilhado de Caetano Veloso.

Maria Bethânia dará início à sua nova turnê em setembro deste ano, com apresentações no Rio de Janeiro nos dias 6, 7, 13 e 14. A cantora já confirmou datas em São Paulo para outubro, mostrando que a expectativa para sua nova fase é alta entre os fãs.

Assim, a história de Gilda Midani, além de ser marcada pelo amor e dedicação à música, revela a formação de uma parceria que transita entre a arte e a vida pessoal, refletindo o que há de mais bonito nas relações humanas.