Mudanças na aposentadoria do INSS afetam planos aos 64 anos

A reforma da previdência de 2019 trouxe mudanças bem significativas para quem contribui com o INSS no Brasil, principalmente para aqueles que já estavam na ativa antes dessa nova fase. Se você está pensando em se aposentar ou já começou a tomar esse caminho, é bom ficar por dentro do que vem pela frente.

Uma das novidades mais impactantes é a regra de idade progressiva, que começará a valer a partir de 2025. Ela foi criada para facilitar a transição dos segurados para as novas normas. Mas como isso pode influenciar a sua aposentadoria? Vamos entender melhor.

Compreendendo a regra de idade progressiva

Essa regra ajusta a idade mínima de aposentadoria de forma gradual. O legal é que ela se aplica a quem já vem contribuindo, ou seja, dá uma certa flexibilidade para quem quer se aposentar antes dos limites estabelecidos pela reforma.

Para aproveitar essa vantagem, é necessário ter, no mínimo, 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres.

Como a regra de idade progressiva impacta sua aposentadoria

A partir de 2025, as mulheres poderão se aposentar com 59 anos, enquanto os homens deverão esperar até os 64 anos. Isso vai mudar anualmente até que as idades mínimas se tornam 62 anos para mulheres e 65 anos para homens em 2031. Confira como fica a tabela:

ANO HOMENS MULHERES 2025 64 anos 59 anos 2026 64 anos e meio 59 anos e meio 2027 65 anos 60 anos 2028 65 anos 60 anos e meio 2029 65 anos 61 anos 2030 65 anos 61 anos e meio 2031 65 anos 62 anos

Importância do planejamento para a aposentadoria

É fundamental planejar a aposentadoria, principalmente com as novas exigências. Essa regra não só define quando você pode se aposentar, mas também afeta o valor que você vai receber.

Para calcular quanto você pode esperar, o INSS usa a média salarial desde 1994. O cálculo inicia com 60% do valor e vai aumentando conforme você passa do tempo de contribuição exigido.

Uma dica esperta é usar as ferramentas disponíveis no site ou app do INSS. Elas ajudam a simular diferentes cenários de aposentadoria e permitem que você fique de olho nas suas contribuições, garantindo que esteja no caminho certo para a aposentadoria ideal.

Outras mudanças que você precisa saber

Além da regra de idade progressiva, tem a questão da transição por pontos. Agora, a soma da idade com o tempo de contribuição precisa atingir 92 pontos para mulheres e 102 para homens. Esse número aumenta a cada ano, o que exige um planejamento constante.

E não podemos esquecer das regras de pedágio, que continuam. Se você estava perto de completar o tempo de contribuição quando a reforma foi implementada, pode optar por um pedágio de 50% ou de 100%. O pedágio de 50% já está finalizado para quem o escolheu, enquanto o de 100% requer que você cumpra o dobro do tempo que ainda faltava. A boa notícia é que essa opção garante que o valor do seu benefício não seja reduzido.