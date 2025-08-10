Hotel inacabado na Floresta da Tijuca atrai turistas há 70 anos

Escondido em meio à densa Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Hotel Turístico Gávea, conhecido como “Hotel Esqueleto”, é um verdadeiro símbolo de sonhos que ficaram pelo caminho. Com quase 70 anos de abandono, ele resiste bravamente ao tempo e às intempéries. Sua estrutura de concreto inacabada atrai não apenas curiosos, mas também aventureiros e fotógrafos em busca de registrar a imponência decadente do local.

### Um projeto grandioso que parou no tempo

O arquiteto Décio da Silva Pacheco foi o responsável pelo projeto do hotel em 1953, que prometia luxo e exclusividade em um ponto com vista privilegiada para o Atlântico, as montanhas e a Pedra da Gávea. A ideia original era ambiciosa: cerca de 440 quartos, um grande terraço para eventos e até um teleférico que chegaria diretamente à praia.

Infelizmente, a construção foi interrompida no início dos anos 70, após a falência da construtora. Com a especulação imobiliária em baixa, o projeto não conseguiu se manter. Em 1977, uma empresa americana que assumiu o projeto também faliu. Desde então, o prédio ficou como um esqueleto de concreto, cercado pela vegetação.

### Festas e boate no alto da Gávea

Apesar de estar inacabado, o hotel teve seus dias de glória. Em 1965, o terraço recebeu uma festa de Ano-Novo que ficou marcada na memória dos cariocas. Na década de 70, o espaço funcionou por um tempo como a boate Sky Terrace, um verdadeiro point da elite carioca, oferecendo uma vista deslumbrante e um ambiente encantador.

Com o passar dos anos, o abandono atraiu exploradores e turistas que se aventuram a subir os 270 degraus até o topo, mesmo com o acesso principal bloqueado. A estrutura, nesse estado de exposição, pode apresentar riscos para aqueles que se arriscam a explorar seu interior.

### Planos de revitalização e obstáculos

Em 2011, uma nova administração assumiu o imóvel, anunciando planos para transformá-lo em um hotel boutique e em um espaço residencial de alto padrão. A ideia era incluir 80 suítes de luxo e 150 unidades habitacionais. Contudo, entraves legais e questões ambientais têm atrasado o início das obras.

Atualmente, o projeto conta com as licenças ambientais e a aprovação do IPHAN, o que é um bom sinal para quem espera ver a revitalização do local. As obras iniciais pretendem reforçar a estrutura, instalar elevadores, ar-condicionado e dar uma nova decoração interna. Apesar disso, a certeza de que o projeto realmente se concretizará ainda é incerta.

### Um cenário que inspira

O “Hotel Esqueleto” também se tornou um cenário interessante para produções audiovisuais, ensaios fotográficos e campanhas publicitárias. Muitas celebridades e artistas escolhem o espaço para registrar a atmosfera única que mistura beleza natural e ruína arquitetônica.

Enquanto as tentativas de recuperação continuam, o futuro do prédio permanece incerto. Entre a memória de um projeto luxuoso e o magnetismo que exerce sobre quem o visita, o Hotel Gávea continua sendo um dos pontos mais intrigantes do Rio de Janeiro.