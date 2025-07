Mudança de roteiro de Humberto Carrão em ‘Vale Tudo’

Mudanças no Roteiro de ‘Vale Tudo’ e Novela de Humberto Carrão

A novela "Vale Tudo", que atualmente está sendo exibida, passa por mudanças em seu roteiro, gerando críticas entre os telespectadores. A autora Manuela Dias, responsável por essa nova versão, decidiu alterar a trajetória do personagem Afonso, interpretado por Humberto Carrão.

Afonso receberá um diagnóstico de leucemia mieloide, o que requer que ele se submeta a tratamentos como quimioterapia e a busca por um doador de medula óssea. A trama se complica quando Leonardo, filho de Odete (Debora Bloch), que a mãe fez crer estar morto, acaba se tornando a única esperança de cura para Afonso.

Essas cenas impactantes estão previstas para ir ao ar na última semana de agosto, coincidindo com a fase final da novela. Na versão original da obra, que foi ao ar em 1988, Leonardo morre em um acidente de carro, e Afonso não enfrenta a doença. Essa reviravolta no enredo tem gerado discussões sobre as diferenças entre a nova versão e a clássica, refletindo as mudanças na narrativa e nos conflitos apresentados.

A novela, que já é conhecida por abordar temas polêmicos, segue como um marco na história da teledramaturgia brasileira, enquanto novos desafios são propostos aos personagens. A expectativa é alta entre o público, que acompanha ansiosamente as próximas evoluções da trama.