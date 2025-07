Katy Perry quase cai de borboleta flutuante por falha em cenário

Katy Perry Passa por Incidente Durante Show em São Francisco

Durante um show em São Francisco na noite de sexta-feira, Katy Perry teve um incidente envolvendo um efeito especial de sua turnê "Lifetimes Tour". A cantora, conhecida pela canção "Part of Me", estava se apresentando no Chase Center quando um grande prop de borboleta, que a sustentava, apresentou uma falha técnica.

Imagens de fãs que assistiam ao show foram compartilhadas nas redes sociais e mostram Perry cantando sua famosa música "Roar" quando, de repente, a borboleta começou a balançar e a descer inesperadamente. Em meio à confusão, a cantora parou de cantar, mas rapidamente se recuperou, olhando para o equipamento conectado que controlava o prop pendurado.

Após alguns momentos de tensão, Katy retomou a performance e continuou cantando, demonstrando tranquilidade e controle. A equipe da artista já foi contatada para esclarecer mais detalhes sobre o incidente, mas, até o momento, não há comentários oficiais.

Esse episódio é o segundo incidente semelhante que ocorreu em grandes turnês neste verão. Recentemente, uma cena envolvendo um carro voador durante o show de Beyoncé em Houston também teve uma falha, onde a estrutura se inclinou enquanto estava no ar. Na ocasião, a cantora foi rapidamente resgatada, sem sofrer ferimentos.

Katy Perry segue firme em sua turnê, e os fãs demonstraram apoio e compreensão após o acontecimento.