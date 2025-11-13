Motorista é multado a 321 km/h em via de 120 km/h

A polícia da Alemanha registrou uma infração impressionante na rodovia A2, que fica a oeste de Berlim. Em um dia de julho, um motorista foi flagrado dirigindo um Porsche Panamera a 321 km/h em um trecho onde o limite era de apenas 120 km/h, especialmente em uma área em obras. Essa velocidade foi considerada a maior já captada por um radar do tipo controle de reboque, que é comumente instalado em canteiros de obras.

As autoridades de Magdeburg chamaram atenção para o fato de que, apesar de algumas partes da Autobahn não terem limites, muitos trechos próximos a cidades grandes e regiões mais movimentadas têm regras específicas. O objetivo é sempre reduzir riscos, especialmente em áreas que estão passando por obras.

Multa e suspensão após recorde negativo

Com a velocidade absurda, o condutor receberá uma multa de 900 euros, além de perder dois pontos na carteira de motorista e ter seu direito de dirigir suspenso por três meses. Essa fiscalização faz parte da chamada "maratona de radares", uma ação promovida durante o verão no estado da Saxônia-Anhalt, que tem o intuito de aumentar o controle sobre a velocidade dos veículos durante as férias escolares.

Polícia reforça perigos do excesso de velocidade

Após esse caso ganhar destaque na mídia, a polícia decidiu reforçar a importância da segurança nas rodovias. Em comunicado, as autoridades lembraram que dirigir acima do limite de velocidade não só coloca em risco o motorista, mas também todos os outros usuários da estrada. O apelo é claro: é fundamental que os motoristas respeitem as normas de tráfego, evitando assim não só as multas, mas também possíveis acidentes graves.