‘A Fazenda 17’ registra recorde de audiência em SP

A recente edição de A Fazenda 17 teve um desempenho recorde na noite de quartas-feiras, especialmente durante a prova ao vivo que definiu o novo Fazendeiro. O programa, transmitido pela Record, obteve ótimos índices de audiência na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, consolidando sua posição como vice-líder em ambos os mercados.

Na Grande São Paulo, a atração foi exibida entre 22h31 e 23h55, e alcançou uma média de 7,1 pontos, com um pico de 7,8 pontos e 15,4% de share. O SBT, concorrente direto, ficou atrás com apenas 3,9 pontos. Durante a transmissão, o programa liderou por 27 minutos, impulsionado pela competição acirrada entre os participantes.

No Rio de Janeiro, a audiência também foi positiva, com o reality show marcando 6,6 pontos de média, um pico de 7,5 pontos e 14,3% de share. O SBT novamente ficou em terceiro lugar, registrando apenas 2,8 pontos e 23 minutos de liderança.

A disputa da Prova do Fazendeiro envolveu três participantes: Saory, Carol e Toninho. Este desafio exigiu agilidade, memória e precisão, e terminou com a vitória de Saory, que agora é a nova Fazendeira. Ao mesmo tempo, Carol e Toninho, junto com Matheus, compõem a Roça da semana. A votação para eliminação dos participantes está aberta no site oficial do programa, e a eliminação será realizada nesta quinta-feira.

A Fazenda 17 vai ao ar todos os dias, a partir das 22h30, sob a apresentação de Adriane Galisteu, com direção-geral de Fernando Viudez e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.