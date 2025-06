Motociclista perde perna em acidente na rodovia Ivo Silveira

Na tarde desta segunda-feira, dia 30, um grave acidente aconteceu na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande, em Brusque. O incidente envolveu uma motocicleta e um caminhão, resultando em ferimentos severos para o motociclista, que teve uma das pernas amputadas devido à colisão.

Após o acidente, o motociclista foi encontrado caído em um barranco às margens da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram mobilizados para prestar socorro à vítima. Imediatamente após os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi transportado de helicóptero para o pronto socorro do Hospital Azambuja, onde receberá tratamento para suas lesões.

De acordo com informações obtidas, o caminhão trafegava em direção a Brusque enquanto a motocicleta vinha na direção oposta. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada para gerenciar o trânsito na área e auxiliar na documentação do acidente.

Esse acidente destaca os riscos associados à condução em rodovias e a importância das medidas de segurança para motoristas e motociclistas.