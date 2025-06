Kendrick Lamar se apresenta no Brasil? Confira as informações.

O rapper Kendrick Lamar vai chegar com tudo a São Paulo em setembro de 2025. O grande show está marcado para o dia 30, no Allianz Parque, e faz parte da sua “Grand National Tour”. Espera-se que fãs de todas as partes do Brasil se reúnam para essa noite incrível, que ainda vai contar com a abertura da dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso.

Os ingressos já estão disponíveis para compra e têm preços que variam bastante, de R$ 280 (meia-entrada) a R$ 990 (inteira), na plataforma Ticketmaster. Com várias categorias, é possível escolher opções que oferecem uma visão privilegiada do palco. Com as apresentações memoráveis que o rapper sempre proporciona, a expectativa é de que a procura pelos ingressos seja intensa.

Além do talento musical, Kendrick traz consigo uma mensagem potente e uma representatividade que fazem das suas apresentações algo muito especial. Conhecido mundialmente, suas letras refletem questões sociais e abrem espaço para discussões importantes. Vai ser uma ótima oportunidade para celebrar a cultura do rap e a arte urbana.

Tudo sobre o show

Esse evento promete ser um dos destaques do segundo semestre de 2025. A dupla Ca7riel & Paco Amoroso, que vai aquecer a plateia antes de Kendrick subir ao palco, é famosa por sua energia contagiante e um som bastante experimental. Prepare-se para uma experiência completa, muito além de apenas um show.

O público pode esperar elementos visuais impressionantes, que farão parte do conceito artístico da “Grand National Tour”. Vai ser um verdadeiro espetáculo, com cenários dinâmicos, performances cativantes, iluminação bem trabalhada e projeções audiovisuais que vão imergir todos em um clima super envolvente.

Para os fãs do rapper, essa será uma chance imperdível de vê-lo ao vivo em um grande evento. A setlist deve incluir clássicos como “HUMBLE” e “Alright”, além do recente “Not Like Us”. Kendrick sempre encontra um equilíbrio entre seus sucessos antigos e suas novas composições, garantindo que todos curtam uma noite repleta de boas músicas.