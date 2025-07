Motocicleta com 130 km por 3 litros e tecnologia por menos de R$ 10 mil

A Shineray Jet 125SS é uma moto que se destaca no Brasil em 2025, sendo uma ótima opção para quem busca economia e tecnologia. Por menos de R$ 10 mil, ela apresenta um consumo de combustível eficiente, várias inovações e um design urbano que atende bem ao dia a dia nas cidades.

Essa moto está disponível em duas versões: carburada e EFI (injeção eletrônica). Isso significa que ela consegue agradar tanto quem procura uma solução prática quanto aqueles que valorizam recursos modernos. E o melhor: tudo isso sem estourar o orçamento.

Especificações técnicas da Jet 125SS

A Jet 125SS é equipada com um motor monocilíndrico de 4 tempos. Com uma cilindrada de 123,67 cm³, ela se apresenta como uma opção ágil e leve para o trânsito urbano.

Na versão carburada, a potência é de 7,2 cv a 7.500 rpm, e na versão EFI, chega a 8 cv na mesma rotação. O torque também varia: a versão carburada oferece 8 Nm a 6.000 rpm, enquanto a EFI entrega até 9 Nm na mesma rotação. E com uma transmissão semi-automática de quatro marchas, dirigir fica bem mais fácil, especialmente nas cidades.

Consumo de combustível e autonomia

Um dos principais atrativos da Jet 125SS é sua tecnologia que proporciona um consumo eficiente. O modelo conta com um painel digital, faróis de LED, e até uma tomada USB 5V para você carregar seu celular enquanto anda.

A versão EFI se destaca ainda mais com a injeção eletrônica, alcançando uma média de 45 km/litro. Já a carburada consegue cerca de 38 km/litro. Com um tanque de 3 litros, a versão carburada oferece um alcance de aproximadamente 114 km, enquanto a EFI consegue até 135 km com um abastecimento.

Isso torna a Jet 125SS ideal para quem depende da moto como meio de transporte diário e quer economizar em combustível, principalmente nas grandes cidades. Com um peso leve, de 90 kg na versão EFI e 106 kg na versão carburada, a manobrabilidade é facilitada, perfeita para motociclistas iniciantes ou para quem precisa de agilidade no tráfego.

Custo-benefício em relação aos concorrentes

Quando comparamos a Jet 125SS com outras motos como a Honda CG 160, a diferença de custo-benefício fica bem evidente. Enquanto a Honda tem preços que vão de R$ 15.200 a R$ 18.200 e oferece até 15 cv de potência, a Jet 125SS parte de R$ 9.290. Isso dá acesso a um conjunto de recursos tecnológicos que normalmente só aparecem em motos mais caras.

Segurança, conforto e capacidade

A segurança da Jet 125SS é garantida com suas rodas de liga leve e suspensão dianteira com garfo telescópico. Além disso, conta com um freio a disco na dianteira e tambor na traseira, tudo isso para oferecer conforto e estabilidade em trajetos urbanos.

A moto tem uma capacidade máxima de carga de 150 kg, permitindo que você transporte pequenos volumes sem comprometer o rendimento.

Manutenção e praticidade no dia a dia

O custo de aquisição e manutenção da Jet 125SS é outro ponto forte. O investimento inicial é bem mais baixo que o de seus concorrentes, o que libera dinheiro para outras necessidades do dia a dia. A manutenção é simples, reduzindo os gastos e prolongando a vida útil da moto, aspecto valorizado por quem a usa como meio de trabalho.

Inovação e eficiência tecnológica

A tecnologia dessa moto vai além do básico. Com a injeção eletrônica, a resposta ao acelerador é bem mais rápida, reduzindo emissões e aumentando a eficiência no consumo de combustível. Isso é importante num cenário onde buscamos soluções mais sustentáveis para nossas deslocações.

Opções para diferentes perfis de motociclistas

A escolha entre a versão carburada e a EFI depende do que você valoriza. Se busca a máxima economia, a Jet 125SS EFI é a escolha ideal. Mas se o seu foco é um preço de entrada mais acessível, a versão carburada ainda entrega um bom pacote de itens.

Em ambas as versões, a respirabilidade é garantida, tornando a Jet 125SS uma opção prática para o dia a dia nas cidades.

Preços da Jet 125SS em junho de 2025

Em um cenário onde a mobilidade eficiente se torna fundamental, a Shineray Jet 125SS se destaca como uma alternativa viável. Os preços sugeridos em junho de 2025 variam entre R$ 9.290 e R$ 9.490 para a versão carburada, e de R$ 10.790 a R$ 12.990 para a versão EFI. Esse posicionamento faz dela uma opção forte para quem deseja entrar no mundo das motocicletas ou trocar um veículo com custo operacional maior.

Escolha entre economia, tecnologia e tradição

Hoje em dia, escolher uma moto que oferece baixo consumo, tecnologia e preço acessível é algo que faz muito sentido, principalmente com os desafios financeiros que enfrentamos. A Shineray Jet 125SS mostra que priorizar a economia e a inovação pode ser tão atraente quanto investir em tradição e potência.